Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Большевистской
Светофоры погаснут на четыре часа
Сегодня, 16 января, на несколько часов перестанут работать светофоры на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.
Отключение продлится с 9:00 до 13:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
«Отключение будут проводить "Электросети", у них плановые работы. Перекрёсток Большевистской и южного спуска, у театра "Старый дом". ГИБДД уже известили», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.
В прошлом месяце не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова