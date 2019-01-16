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Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Большевистской

Светофоры погаснут на четыре часа

Светофоры погаснут на съезде с Коммунального моста рядом с театром «Старый дом»
Светофоры погаснут на съезде с Коммунального моста рядом с театром «Старый дом»


Сегодня, 16 января, на несколько часов перестанут работать светофоры на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.


Отключение продлится с 9:00 до 13:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Отключение будут проводить "Электросети", у них плановые работы. Перекрёсток Большевистской и южного спуска, у театра "Старый дом". ГИБДД уже известили», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.


В прошлом месяце не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.

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