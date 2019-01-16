Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Большевистской

Светофоры погаснут на четыре часа

Светофоры погаснут на съезде с Коммунального моста рядом с театром «Старый дом»





Сегодня, 16 января, на несколько часов перестанут работать светофоры на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска.





Отключение продлится с 9:00 до 13:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





«Отключение будут проводить "Электросети", у них плановые работы. Перекрёсток Большевистской и южного спуска, у театра "Старый дом". ГИБДД уже известили», — пояснили корреспонденту НГС в СМЭУ.



В прошлом месяце не работали светофоры на площади Будагова. В СМЭУ рассказывали, что они отключились из-за того, что экскаватор повредил кабель во время строительства четвёртого моста через Обь.