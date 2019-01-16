Новосибирцы признались, что работали с нечестными руководителями

Чаще всего с недобросовестными работодателями сталкиваются представители административного персонала и в сфере производства





Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Новосибирска, чтобы выяснить, работали ли они с нечестными работодателями.







«Почти 85% жителей Новосибирска приходилось иметь дело с нечестными компаниями, которые не выполняли свои обязательства. И только 3% горожан подали в суд на организацию и выиграли дело», — такие результаты показал опрос.







Лишь 11% опрошенных горожан никогда не встречались с недобросовестными работодателями, а 4% не смогли сказать, встречались ли им нечестные предложения работы.







«У каждого третьего пострадавшего от таких работодателей условия работы не совпадали с обещанными. Четверти соискателей в вакансии обещали одни обязанности, а по факту предложили другие, а каждому пятому задерживали зарплату. 2% новосибирцев предлагали подписать какие-то сторонние документы, а 4% пришлось самим оплачивать свое обучение и покупать спецодежду», — сообщили аналитики.



При этом 35% опрошенных полагают, что бороться с нечестными работодателями бесполезно. 40% респондентов пытались отстоять свои права, но у них ничего не получилось.







«У 22% попытка разобраться в ситуации привела только к скандалам, и лишь 3% подали в суд на компанию и выиграли дело», — приводят аналитики результаты опроса.



Несмотря на то, что горожане часто попадают к нечестным работодателям, 16% из них никогда не узнавали заранее о будущем месте работы. Из тех, кто всё же решил побольше узнать о компании, 74% читают отзывы на других сайтах, 13% изучают сайт самой компании, 7% респондентов узнавали о будущем месте работы у сотрудников компании, а ещё 2% спрашивали мнение у своих друзей.



«Чаще всего с недобросовестными работодателями сталкиваются представители административного персонала и в сфере производства — 16%. На втором месте сферы IT, маркетинга, рекламы и PR, а также продажи — 8%», — добавили аналитики портала Зарплата.ру.







Недавно аналитики выяснили, что большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.

