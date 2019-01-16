Почти 200 домов останутся без отопления и горячей воды из-за ремонта теплотрасс
Коммунальщики обещают вернуть тепло в дома ближе к вечеру
В среду, 16 января, коммунальщики отключат от отопления и горячей воды почти 200 зданий в разных районах Новосибирска — отключения будут проводить для ремонта теплотрасс.
Под отключения попадут жилые дома, медучреждения и детские учреждения в Заельцовском, Дзержинском и Кировском районах города.
«В Заельцовском районе с 9.00 до 17.00 будут проводиться ремонтные работы в тепловой камере в районе дома №2 по улице Даргомыжского. В связи с устранением дефекта под отключение от теплоснабжения и горячего водоснабжения попадают 111 жилых домов, три детских и два лечебных учреждения, 23 прочих объекта», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
В Дзержинском районе под отключение попадут 30 жилых домов из-за замены трубопровода на улице Технической. По данным СГК, отключение продлится с 10:00 до 18:00.
«В Кировском районе энергетики проведут ремонтные работы в ЦТП по адресу улица Палласа, 1 с 11.00 до 14.00. От отопления и горячего водоснабжения будут отключены 21 жилой дом, одно детское и одно лечебное учреждения, 6 прочих объектов», — сообщили в пресс-службе СГК.
Энергетики ведут ремонтные работы в связи с установившейся относительно теплой погодой, которая позволяет специалистам в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами устранять выявленные повреждения.
Недавно, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключили от тепла и горячей воды 61 дом в районе улицы Революции.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова