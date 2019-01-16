НГУ потерял 19 позиций в международном рейтинге вузов
Университет опустился с 43 на 62 строчку
Новосибирский государственный университет опустился в рейтинге высших учебных заведений стран с развивающимися экономиками, составленном международным образовательным журналом Times Higher Education (THE).
Всего в рейтинг попали 35 российских университетов, что на 8 больше, чем в прошлом году. Среди них самую высокую строчку занимает МГУ им. Ломоносова (5-я позиция). В тройку также входят Московский физико-технический институт (12-я позиция) и Национальный исследовательский ядерный институт «МИФИ» (16-я позиция).
Новосибирский государственный университет занимает 62-ю строчку, опустившись, по сравнению с прошлым годом, на 19 позиций (с 43-го места). Также потеряли позиции два томских вуза: ТПУ (с 36 на 49-ю позицию) и ТГУ (с 21 на 51-ю позицию).
При подготовке рейтинга были проанализированы 450 высших учебных заведений из 43 стран.
В прошлом году НГУ попал на 433-ю строчку списка лучших мировых университетов Best Global Universities 2019, обогнав более 800 вузов.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова