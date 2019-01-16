«Уже обогреватели включили»: в Ленинском районе жители 26 домов с утра сидят без отопления

Работы должны были закончиться в полночь

Ремонтные работы затянулись из-за дефекта теплосети.





В домах жителей Ленинского района Новосибирска с утра 15 декабря нет отопления. Плановый ремонт теплосети должен был закончиться в полночь.







«Отключилось с 8 утра 15 числа. Звоним, говорят, продлевается, продлевается, <…> тепла пока не будет. <…> Уже обогреватели включили», — сообщил в редакцию постоянный читатель Алексей.





В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС информацию подтвердили и уточнили, что с 8 утра отопление было планово отключено в 26 домах на улицах Блюхера, Ватутина, Титова, Пермитина, Выставочная.







«Там устранение дефекта. Работают теплосети. <…> Работы до двух часов ночи», — сообщили в диспетчерской.







На момент публикации тепло в дома не вернулось.





Ранее из-за ремонта теплотрассы в центре Новосибирска от тепла и горячей воды было отключено более 60 домов.