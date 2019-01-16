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Новосибирск занял 43-е место в рейтинге роста цен на новостройки

За год квадратный метр подорожал на 9%

Стоимость квадратного метра в новостройке перевалила за 61 тысячу рублей
Стоимость квадратного метра в новостройке перевалила за 61 тысячу рублей


Специалисты портала Domofond.ru подсчитали, как в 2018 году выросла стоимость квадратного метра в новостройках. Они проанализировали динамику роста цен в 164 городах России. По результатам исследования Новосибирск занял 43-е место.


За год стоимость одного квадратного метра увеличилась на 9% (с 56 304 рублей до 61 306 рублей). Специалисты назвали такой рост значительным. Первую строчку в рейтинге занял город Сочи: динамика роста составила 24%.


Также специалисты составили рейтинг городов-миллионников. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Новосибирск расположился на седьмой строчке.


Накануне в посёлке Кудряшовский на продажу был выставлен замок площадью 1,2 тысячи квадратных метров за 135 миллионов рублей.

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