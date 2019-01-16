Новосибирск занял 43-е место в рейтинге роста цен на новостройки
За год квадратный метр подорожал на 9%
Специалисты портала Domofond.ru подсчитали, как в 2018 году выросла стоимость квадратного метра в новостройках. Они проанализировали динамику роста цен в 164 городах России. По результатам исследования Новосибирск занял 43-е место.
За год стоимость одного квадратного метра увеличилась на 9% (с
Также специалисты составили рейтинг городов-миллионников. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Новосибирск расположился на седьмой строчке.
Накануне в посёлке Кудряшовский на продажу был выставлен замок площадью 1,2 тысячи квадратных метров за 135 миллионов рублей.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова