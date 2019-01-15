«Обзванивал по 200 человек»: новосибирца обвинили в мошенничестве на 8 миллионов

Каждый день ему верили 3–4 человека, переводя деньги

У задержанного изъяли 6 телефонов, которые он использовал для звонков доверчивым людям
У задержанного изъяли 6 телефонов, которые он использовал для звонков доверчивым людям


Полиция завершила расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении уроженца Новосибирска, — мужчина похитил более 8 миллионов рублей.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Калининградской области. 


«Следователи изобличили злоумышленника и предъявили ему обвинение в мошенничествах с общей суммой ущерба в 8 миллионов рублей. Полицейские изъяли 6 мобильных телефонов с SIM-картами, которые обвиняемый использовал для совершения преступлений, а также провели десятки экспертиз, разыскали и опросили всех потерпевших», — рассказали в пресс-службе.


Сотрудник пресс-службы уточнил, что мужчина представлялся родственником и просил перевести ему деньги. 


«В день мужчина обзванивал около 200 абонентов, номера которых он выбирал случайным образом. Из них около 3–4 граждан верили злоумышленнику и переводили ему от 40 тысяч до двух миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.


Сейчас мужчина находится под стражей. «Когда будет суд, его доставят в Калининградскую область. Пока он под стражей в другой области», — сообщили в ведомстве.


Следственная часть следственного управления УМВД России по Калининградской области возбудила уголовные дела, предусмотренные ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.


В апреле 2018 года полицейские поймали двух новосибирцев, которых подозревают в том, что они четыре месяца по телефону обманывали горожан.

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