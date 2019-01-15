Баскетбол: «Новосибирск» победил «Уралмаш» в матче Суперлиги

Больше всего очков команде принёс нападающий Андрей Кирдячкин

Две четверти «Новосибирск» значительно опережал соперников по очкам
Две четверти «Новосибирск» значительно опережал соперников по очкам


Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над «Уралмашем» из Екатеринбурга в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила 15 декабря в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 81:55 в пользу новосибирских баскетболистов. Наша команда первую половину матча сыграла весьма уверенно, обойдя во второй четверти соперников на 13 очков, а в последней — на 15 (22:21, 19:7, 15:17, 25:10).


Больше всего очков новосибирской команде принёс нападающий Андрей Кирдячкин — 22. В копилке у защитника Александра Мартынова 16 очков, у разыгрывающего Сергея Токарева — 13 очков.


Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» 18 января. Прошлую игру, которая состоялась 10 января, новосибирцы выиграли у команды «Университет-Югра» со счётом 86:64.

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