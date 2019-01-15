Баскетбол: «Новосибирск» победил «Уралмаш» в матче Суперлиги
Больше всего очков команде принёс нападающий Андрей Кирдячкин
Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над «Уралмашем» из Екатеринбурга в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила 15 декабря в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 81:55 в пользу новосибирских баскетболистов. Наша команда первую половину матча сыграла весьма уверенно, обойдя во второй четверти соперников на 13 очков, а в последней — на 15 (22:21, 19:7, 15:17, 25:10).
Больше всего очков новосибирской команде принёс нападающий Андрей Кирдячкин — 22. В копилке у защитника Александра Мартынова 16 очков, у разыгрывающего Сергея Токарева — 13 очков.
Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» 18 января. Прошлую игру, которая состоялась 10 января, новосибирцы выиграли у команды «Университет-Югра» со счётом 86:64.
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Дмитрий Здорников
Фото bcnovosibirsk.ru