Баскетбол: «Новосибирск» победил «Уралмаш» в матче Суперлиги

Больше всего очков команде принёс нападающий Андрей Кирдячкин

Две четверти «Новосибирск» значительно опережал соперников по очкам





Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над «Уралмашем» из Екатеринбурга в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.





Игра проходила 15 декабря в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 81:55 в пользу новосибирских баскетболистов. Наша команда первую половину матча сыграла весьма уверенно, обойдя во второй четверти соперников на 13 очков, а в последней — на 15 (22:21, 19:7, 15:17, 25:10).







Больше всего очков новосибирской команде принёс нападающий Андрей Кирдячкин — 22. В копилке у защитника Александра Мартынова 16 очков, у разыгрывающего Сергея Токарева — 13 очков.







Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» 18 января. Прошлую игру, которая состоялась 10 января, новосибирцы выиграли у команды «Университет-Югра» со счётом 86:64.

