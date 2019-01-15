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Реванш за Рождество: «Сибирь» одолела хоккейный клуб из Сочи

Предыдущую игру против «Сочи» новосибирская команда проиграла со счётом 3:5

«Сибирь» взяла реванш над хоккейным клубом из Сочи
«Сибирь» взяла реванш над хоккейным клубом из Сочи


Сегодня, 15 января, новосибирская хоккейная команда «Сибирь» встретилась с ХК «Сочи». В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы обыграли «Сочи» со счётом 5:4.


В этот раз счёт снова открыла команда гостей — нападающий Дмитрий Архипов забил первый гол уже на 6-й минуте матча. Спустя 5 минут «Сибирь» ответила сразу двумя шайбами, загнанными в ворота соперника с интервалом в 14 секунд. Первый гол забил нападающий Дмитрий Саюстов, а затем счёт удвоил американец Шэйн Принс, приняв пас Жильбера Брюле.



Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Воспользовавшись удалением одного из защитников «Сибири», сочинские хоккеисты сравняли счёт — 2:2. До конца первого периода команды вновь успели обменяться шайбами — гол в ворота ХК «Сочи» забил вышедший после удаления защитник Роман Савченко.


Во втором периоде команды снова обменялись шайбами, на 25-й и 39-й минутах матча, — счёт стал 4:4.


В третьем периоде, на 52-й минуте матча, защитник «Сибири» Максим Игнатович забил пятую шайбу в ворота соперников, чем принёс своей команде победу.



Прошлую игру «Сибирь» выиграла у уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 4:2 — это стало первой победой года.

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