Ни в какие ворота: компания KIA показала новый огромный джип на 8 человек

KIA Telluride имеет кузов длиной 5 метров

KIA Telluride имеет длину 5 метров
KIA Telluride имеет длину 5 метров


Корейская KIA представила 15 января свой новый внедорожник под названием Telluride. Автомобиль станет самым крупным в модельном ряду марки — его длина достигает 5 метров, колесная база 2900 мм. Машина выполнена в брутальном стиле американских внедорожников с большими фарами, прямыми линиями кузова, объемной решеткой радиатора. Отчасти Telluride напоминает американский Ford Explorer.


Внедорожник оснащен 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 295 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Клиренс — 20,3 сантиметра. Привод передний или полный подключаемый. Возможна компоновка с тремя рядами сидений на 7 или 8 мест.


В автомобиль могут поместиться 8 человек
В автомобиль могут поместиться 8 человек


Предполагается, что Telluride сменит продающийся сейчас рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года и уже устарел. 


«Mohave покупают всё равно. Есть потребитель, который хочет этот автомобиль — он самый большой», — отмечает руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске). 


Принципиальным отличием Telluride, который теперь будет самым крупным KIA вместо Mohave, является отсутствие рамы и несущий кузов.


Ранее мы сообщали, что компания KIA представила семейный универсал Ceed SW.

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