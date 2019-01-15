Ни в какие ворота: компания KIA показала новый огромный джип на 8 человек

KIA Telluride имеет длину 5 метров





Корейская KIA представила 15 января свой новый внедорожник под названием Telluride. Автомобиль станет самым крупным в модельном ряду марки — его длина достигает 5 метров, колесная база 2900 мм. Машина выполнена в брутальном стиле американских внедорожников с большими фарами, прямыми линиями кузова, объемной решеткой радиатора. Отчасти Telluride напоминает американский Ford Explorer.





Внедорожник оснащен 3,8-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 295 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Клиренс — 20,3 сантиметра. Привод передний или полный подключаемый. Возможна компоновка с тремя рядами сидений на 7 или 8 мест.





В автомобиль могут поместиться 8 человек





Предполагается, что Telluride сменит продающийся сейчас рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года и уже устарел.





«Mohave покупают всё равно. Есть потребитель, который хочет этот автомобиль — он самый большой», — отмечает руководитель отдела продаж компании «Мегапарк» Евгений Калашников (официальный дилер KIA в Новосибирске).





Принципиальным отличием Telluride, который теперь будет самым крупным KIA вместо Mohave, является отсутствие рамы и несущий кузов.





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