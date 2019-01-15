Город недовольных: среди новосибирцев стало больше пессимистов
Среди опрошенных горожан стало больше тех, кто не уверен в завтрашнем дне
40% новосибирцев, опрошенных Финансовым университетом при Правительстве РФ, не уверены в своём завтрашнем дне.
Исследование, посвящённое экономическим настроениям населения, проходило в течение 2018 года в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. «Всего в каждом городе было опрошено не менее 1000 респондентов», — пояснили в Финансовом университете.
Согласно полученным данным, в 2018 году уверенность в своём завтрашнем дне ощущали только 60% опрошенных жителей Новосибирска, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 63%.
29% опрошенных новосибирцев выразили неуверенность в будущем предприятий, на которых работают. При этом год назад неуверенных было меньше — 26%.
Доля респондентов, в целом довольных жизнью, дотянула в Новосибирске только до 79%. По сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 4 процентных пункта.
В целом по России самый высокий уровень удовлетворённости жизнью аналитики обнаружили в Грозном: в этом городе полностью или в основном довольны жизнью 88% опрошенных. Аутсайдером оказался Барнаул, где среди респондентов исследователи насчитали только 75% довольных жизнью.
«Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя. Самый высокий уровень уверенности в будущем своих предприятий отмечается в Ярославле, Грозном, Тюмени, Красноярске и Новокузнецке», — рассказали авторы исследования.
Ранее аналитики выяснили, что в 2018 году заработки новосибирцев стали позволять им меньше покупок: цены на многие товары и услуги росли быстрее, чем доходы покупателей.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой