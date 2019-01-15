Город недовольных: среди новосибирцев стало больше пессимистов

Среди опрошенных горожан стало больше тех, кто не уверен в завтрашнем дне

За год в Новосибирске стало меньше довольных жизнью и уверенных в завтрашнем дне
За год в Новосибирске стало меньше довольных жизнью и уверенных в завтрашнем дне


40% новосибирцев, опрошенных Финансовым университетом при Правительстве РФ, не уверены в своём завтрашнем дне.


Исследование, посвящённое экономическим настроениям населения, проходило в течение 2018 года в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. «Всего в каждом городе было опрошено не менее 1000 респондентов», — пояснили в Финансовом университете.


Согласно полученным данным, в 2018 году уверенность в своём завтрашнем дне ощущали только 60% опрошенных жителей Новосибирска, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 63%.


29% опрошенных новосибирцев выразили неуверенность в будущем предприятий, на которых работают. При этом год назад неуверенных было меньше — 26%.


Доля респондентов, в целом довольных жизнью, дотянула в Новосибирске только до 79%. По сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 4 процентных пункта.


В целом по России самый высокий уровень удовлетворённости жизнью аналитики обнаружили в Грозном: в этом городе полностью или в основном довольны жизнью 88% опрошенных. Аутсайдером оказался Барнаул, где среди респондентов исследователи насчитали только 75% довольных жизнью.


«Выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя. Самый высокий уровень уверенности в будущем своих предприятий отмечается в Ярославле, Грозном, Тюмени, Красноярске и Новокузнецке», — рассказали авторы исследования.


Ранее аналитики выяснили, что в 2018 году заработки новосибирцев стали позволять им меньше покупок: цены на многие товары и услуги росли быстрее, чем доходы покупателей.

Прочтений: 729

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено