Постимся и закусываем: в Новосибирске резко выросло количество рыбных магазинов

Первым в Новосибирске формат современных рыбных магазинов начала развивать компания «Рыбный день»





В Новосибирске растёт количество специализированных рыбных магазинов. По данным 2ГИС, за последние три года их стало почти на 20% больше.







Специалисты 2ГИС по просьбе НГС подсчитали, как изменилось в Новосибирске количество предприятий, занятых торговлей и переработкой рыбы. По данным сервиса, в январе 2016 году таких организаций в административных границах города было 262, а в этом месяце их нашлось уже 324 — рост составил 19%. Стабильный рост в этой сфере идёт последние несколько лет. В прошлом году, например, количество «рыбных» организаций выросло на 6,8%.







Увеличение спроса на рыбу стало возможным во многом за счёт продукции местных рыбоводов





Значительная доля этих организаций до сих пор приходится на отдельные магазины и компании, однако на этом рынке появились и полноценные сети. Как правило, они принадлежат компаниям, которые сами занимаются переработкой и разведением рыбы. Так, больше всего торговых точек сейчас в Новосибирске и пригородах у компании «Акватория» — 24 штуки. По большей части это рыбные отделы с холодильным оборудованием. 15 магазинов есть у сети «Рыбоделовъ», 14 — у компании «Камшат» и 9 — у сети «Рыбный день».





Даже после переезда одного рыбного магазина привычное для покупателя место спешит занять другой ритейлер





Наступление рыботорговцев видно невооруженным глазом. Так, на месте закрытого магазина сети «Рыбный день» на первом этаже ГУМа (торговая точка переезжает в другое помещение здесь же, на площади Маркса. — Прим. ред.) до конца месяца должен открыться рыбный магазин другой сети.







В прошлом году в Новосибирске открылись сразу несколько заведений, специализирующихся на рыбе и морепродуктах





Интерес к рыбе растёт и со стороны рестораторов. В прошлом году один за другим открылись сразу несколько проектов, ориентированных на рыбу и морепродукты. Так, в конце ноября прошлого года на Красном проспекте открылся бар морской рыбы и морепродуктов «М`орики» с аквариумами для устриц и других раковин. А в декабре заработали сначала бар «Раковарня Ивана Раковара», который специализируется на раках, но готовят здесь также креветок и осьминогов, а потом рыбный ресторан «Четверг», где основу меню должна составить сибирская аквакультурная рыба.







Конец прошлого года отметился открытиями заведений общепита, которые специализируются на рыбе





Председатель Союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко считает, что росту количества рыбных торговых точек способствуют несколько факторов. Во-первых, за последние годы существенно выросло предложение со стороны поставщиков — рыбу теперь выращивают по всей Сибири, что позволяет продавать её стабильно круглый год, говорит Терещенко. Рыбоводческий бизнес развивается не без проблем. Так, новосибирский предприниматель, который наладил разведение тилапии в Коченёво, вынужден был впоследствии переориентироваться на более дорогую, но и более востребованную стерлядь.





Охлажденная рыба на прилавках новосибирского гипермаркета «Ашан»





Вторым фактором оказалось увеличение количества потребителей, которые заботятся о более сбалансированном питании и пытаются чаще включать рыбу в рацион. Заметен, по словам Терещенко, рост спроса на рыбу и в дни православных постов, когда верующие пытаются заменить рыбой запрещённое постом мясо. Существенную долю в сбыте рыбы сохраняют и магазины разливного пива, в которых уже копчёная или вяленая рыба продается как закуска.







Кроме специализированных рыбных магазинов и крупных супермаркетов уже обработанной рыбой активно торгуют пивные точки





Сам Терещенко уже не первый год организует в Новосибирске гастрономические фестивали «День пеляди». В этом году он проходил, например, в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ. Сделанные специально для этого мероприятия пельмени из пеляди потом появились даже в основном меню заведения, причём не только в Новосибирске, но и в Москве.