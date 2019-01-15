Счётная палата РФ нашла миллиардные нарушения в бухгалтерии СибГУТИ

Аудиторы обнаружили нарушения законодательства и в закупках вуза





Счётная палата РФ проверила Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) на предмет использования вузом имущества и субсидий, выделенных из федерального бюджета.





В ходе проверки аудиторы нашли нарушения, связанные с оформлением прав и использованием государственного имущества, а также отсутствие госрегистрации права собственности на недвижимость.





«Счётной палатой выявлены нарушения в части учета особо ценного движимого имущества. <…> СибГУТИ предоставил учредителю сведения для включения в состав особо ценного имущества объектов общей стоимостью 7,8 миллиона рублей только через 6 месяцев после принятия их к учёту. Россвязью указанные объекты были включены в перечень еще через полгода, что влечет риски утраты объектов федерального имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей», — сообщается на официальном сайте Счётной палаты Российской Федерации.





Проверка также показала, что университет, имеющий в своей структуре военную кафедру, не указал в бухгалтерском учёте основные средства, полученные от Минобороны России. Так, по данным Счётной палаты РФ, СибГУТИ не отразил в документах 201 объект стоимостью в 23,5 миллиона рублей.





«Счётная палата также выявила искажение показателей 13 забалансовых счетов бухгалтерской отчетности СибГУТИ за 2017 год в размере 967,9 миллиона рублей,



что создаёт предпосылки для недостоверности сводной бухгалтерской отчетности Россвязи за 2018 год», — сообщается на сайте Счётной палаты.





Кроме того, аудиторы сообщили, что нашли нарушения законодательства в сфере закупок: они связаны с неразмещением или несвоевременным размещением на официальном сайте закупок сведений о контрактах вуза. Также Счётная палата нашла у СибГУТИ закупки, которых не было в плане закупок университета.



В самом университете пояснили, что заключение Счётной палаты относится не только к СибГУТИ, но также и к СПбГУТ, и ПГУТИ. Все три университета подведомственны Федеральному агентству связи (Россвязи).





«Ситуация такова, что эта информация проходит по всем трём вузам, подведомственным Федеральному агентству связи. Планируется, что сегодня руководитель Россвязи Олег Духовницкий будет комментировать эту ситуацию. Пока он не даст свой комментарий, мы не можем комментировать», — сообщили корреспонденту НГС в приёмной ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.





В ноябре Рособрнадзор опубликовал итоги проверки в Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики — вуз оставили без аккредитации по трём направлениям.