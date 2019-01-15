Жильцы старинного дома в центре Новосибирска нашли трещины на стенах после сноса соседнего здания

На Каменской снесли дом — это привело к проблемам в памятнике архитектуры по соседству

Трещины появились в доме по улице Каменская, 16 (на фото слева)





В старом доме в центре Новосибирска из-за сноса здания поблизости пошли трещины — жильцы опасаются, что их дом может обрушиться.





После сноса дома-коммуны на Каменской, 18 в соседнем жилом доме на Каменской, 16 треснула стена, рассказала корреспонденту НГС жительница дома Татьяна Храмова. Первые небольшие трещины появились на стене подъезда 5 января, когда поблизости сносили здание дома-коммуны.





Дом «Союззолото» на Каменской, 16 построен в 1930-х годах и включён в реестр охраны памятников культурного наследия.





«Дом не то что дрожал, он цыганочку плясал. Жалко, не было аппаратуры, которая могла бы сейсмические показания зафиксировать. И это продолжалось на протяжении 4 дней», — вспоминает Татьяна Храмова.





Первые трещины появились ещё 5 января





Храмова рассказала, что вчера обнаружила, что от стены в подъезде отвалился кусок штукатурки, за которым обнаружилась большая трещина.





«Этот кусок выпал вчера. И каждый день появляются какие-то новые трещины. В основном мелкие. По всей стене дома плитка начала лопаться. Пишем жалобы, но первые реакции "ничего не знаем"», — сообщила Татьяна Храмова.









Она добавила, что в дом «Союззолото» уже приходили представители областного управления по охране объектов культурного наследия. «Они сфотографировали трещины, но на этом пока всё. В пятницу ждём сотрудников государственной жилищной инспекции по Новосибирской области, они обещали лично посмотреть на разрушения», — сообщила Татьяна Храмова.





Корреспондент НГС направил запросы в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать, какие действия собираются предпринять власти, чтобы не допустить дальнейшего разрушения объекта культурного наследия.





Минувшей осенью власти продали дом на улице Каменская, 18 в частные руки, выручив за это миллионы рублей. А в начале января, в праздничные дни, дом полностью снесли.

