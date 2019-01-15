Гейзер в тихом центре: с крыши пятиэтажки на Максима Горького потёк кипяток

В управляющей компании объяснили, почему это произошло

Стекавшая по фасаду вода попала на балконы верхних этажей дома
Стекавшая по фасаду вода попала на балконы верхних этажей дома


Сегодня утром, 15 января, с крыши дома № 12 по улице Максима Горького в Железнодорожном районе Новосибирска потекла горячая вода.


«Там прям водопад был», — рассказала корреспонденту жительница дома Екатерина Голикова.


По её словам, до этого из-за ремонта теплосетей в доме почти сутки не было отопления и горячей воды — их подача возобновилась уже под утро. А когда в восьмом часу Екатерина вышла из подъезда, она увидела, что с крыши по фасаду дома льётся вода. Рядом стояла машина аварийной службы.


«Фасад мокрый, балконы у кого-то мокрые, это хорошо, ещё квартиры не затопило. И прям кипяток — пар идёт. Нам пришлось обходить [дом] с другой стороны, потому что там пройти невозможно было: там где-то по щиколотку речка такая лилась», — описала коммунальную аварию местная жительница.


Она уточнила, что вода текла с фасада около получаса — сейчас уже всё в порядке.



Как пояснил корреспонденту НГС первый заместитель генерального директора управляющей компании «СПАС-Дом» Андрей Харланов, кипяток начал течь на улицу, потому что сантехники удаляли скопившийся воздух из внутридомовой системы отопления. Это было нужно для того, чтобы после подачи тепла в дом горячая вода снова стала нормально циркулировать по трубам. 


Представитель УК уточнил, что в идеале для стравливания воздуха коммунальщики должны были использовать канализацию. Но сделать это им не удалось, так как работники подрядной организации, которые меняли внутридомовую систему канализации по программе капремонта, «не предусмотрели вообще никакого доступа к фановым трубам на чердаке», рассказал Андрей Харланов.


В итоге, по его словам, сбрасывать воздух из системы отопления коммунальщикам пришлось не в канализацию, а на улицу. Вместе с воздухом из системы частично вышла и горячая вода.


«Сбросили через шланг, стравили, но во всяком случае тепло дали оперативно», — добавил Андрей Харланов.

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