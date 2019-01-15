Полиция поймала подозреваемых в поджоге «Лексуса»: они поссорились с сыном хозяйки машины

На месте происшествия на Троллейном жилмассиве нашли спички и следы горючего

В полицию о происшествии сообщили накануне поздно ночью
В полицию о происшествии сообщили накануне поздно ночью


Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге «Лексуса» на Троллейном жилмассиве Новосибирска. 


Пожар случился 14 января на Киевской, 24 — огонь успели потушить до приезда пожарных, рассказывали накануне в МЧС.


«Прибывшим в составе следственно-оперативной группы сотрудникам полиции хозяйка автомобиля рассказала, что около 00:30 сработала сигнализация от её Lexus RX 300. В окно женщина увидела, что автомобиль горит. В результате возгорания был повреждён левый подкрылок», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Эксперт экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области нашёл на месте происшествия следы поджога: спички и бумажные листы со следами горючего.


В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемых 16 и 19 лет.


«Предварительно установлено, что мотивом совершения противоправных действий стали неприязненные отношения с сыном владелицы автомобиля.


Кроме этого, установлено, что ранее молодые люди привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи, а младший из них — за грабеж из цветочного салона, расположенного на проспекте Маркса», — сообщили в полиции.


Полицейские возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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