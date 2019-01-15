Новосибирские врачи решили предотвратить переломы у больных раком

Врачи надеются найти способ уменьшить негативный эффект от химио- и лучевой терапии у больных лимфомой Ходжкина





Сотрудники Новосибирского государственного медицинского университета и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии выяснили, что у пациентов с лимфомой Ходжкина кости становятся более хрупкими после комбинированного лечения — химио- и лучевой терапии.





Сейчас врачи и учёные планируют изучить способы, чтобы уменьшить побочный эффект от лечения этого онкогематологического заболевания, сообщает журнал «Наука в Сибири».







Медики провели денситометрию (иcследование костей) у 74 пациентов, в том числе 26 мужчин и 48 женщин в возрасте от 19 до 72 лет, которые прошли лечение лимфомы Ходжкина. В итоге врачи обнаружили, что при комбинированной терапии у людей чаще наблюдается снижение минеральной плотности костной ткани по сравнению с показателями у пациентов, которым проводили только химиотерапию.





«Лучевая терапия, приём цитостатических препаратов, глюкокортикоидов и, конечно, возраст — решающие факторы развития остеопороза у пациентов с лимфомой Ходжкина. Причём у людей старше 50 лет и у женщин в постменопаузе наиболее частая локализация остеопороза — шейка бедренной кости, а у тех, кто моложе 50 лет, — поясничный отдел позвоночника. Если говорить о переломах, то они регистрировались у 10% больных, чаще всего — шейки бедра», — прокомментировала исследование ассистент кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии НГМУ Мария Войтко.







В то же время медики отмечают, что стероидные гормоны, которые входят в препараты химиотерапии, также негативно влияют на обновление костей больных. Медики продолжат исследование, чтобы выяснить, как больным избежать побочных эффектов лечения и вернуться после больниц к обычному образу жизни.





Лимфому Ходжкина зачастую диагностируют у молодых пациентов — диагноз ставят каждому шестому онкобольному в возрасте 15–30 лет. Также заболевание встречается у людей старше 50. Ежегодно в Новосибирске заболевает лимфомой Ходжкина по 20–25 человек. Однако это онкогематологическое заболевание имеет хорошие прогнозы по лечению — пятилетняя выживаемость после окончания лечения составляет 95%.





В 2017 году лимфому Ходжкина диагностировали и у корреспондента НГС: она провела в больницах почти 10 месяцев и рассказала, как лечат рак на самом деле.