Новосибирские врачи решили предотвратить переломы у больных раком
Кости пациентов с лимфомой Ходжкина становятся хрупкими после химио- и лучевой терапии
Сотрудники Новосибирского государственного медицинского университета и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии выяснили, что у пациентов с лимфомой Ходжкина кости становятся более хрупкими после комбинированного лечения — химио- и лучевой терапии.
Сейчас врачи и учёные планируют изучить способы, чтобы уменьшить побочный эффект от лечения этого онкогематологического заболевания, сообщает журнал «Наука в Сибири».
Медики провели денситометрию (иcследование костей) у 74 пациентов, в том числе 26 мужчин и 48 женщин в возрасте от 19 до 72 лет, которые прошли лечение лимфомы Ходжкина. В итоге врачи обнаружили, что при комбинированной терапии у людей чаще наблюдается снижение минеральной плотности костной ткани по сравнению с показателями у пациентов, которым проводили только химиотерапию.
«Лучевая терапия, приём цитостатических препаратов, глюкокортикоидов и, конечно, возраст — решающие факторы развития остеопороза у пациентов с лимфомой Ходжкина. Причём у людей старше 50 лет и у женщин в постменопаузе наиболее частая локализация остеопороза — шейка бедренной кости, а у тех, кто моложе 50 лет, — поясничный отдел позвоночника. Если говорить о переломах, то они регистрировались у 10% больных, чаще всего — шейки бедра», — прокомментировала исследование ассистент кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии НГМУ Мария Войтко.
В то же время медики отмечают, что стероидные гормоны, которые входят в препараты химиотерапии, также негативно влияют на обновление костей больных. Медики продолжат исследование, чтобы выяснить, как больным избежать побочных эффектов лечения и вернуться после больниц к обычному образу жизни.
Лимфому Ходжкина зачастую диагностируют у молодых пациентов — диагноз ставят каждому шестому онкобольному в возрасте 15–30 лет. Также заболевание встречается у людей старше 50. Ежегодно в Новосибирске заболевает лимфомой Ходжкина по 20–25 человек. Однако это онкогематологическое заболевание имеет хорошие прогнозы по лечению — пятилетняя выживаемость после окончания лечения составляет 95%.
В 2017 году лимфому Ходжкина диагностировали и у корреспондента НГС: она провела в больницах почти 10 месяцев и рассказала, как лечат рак на самом деле.
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Дарья Януш
Фото Веры Сальницкой