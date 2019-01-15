Взрыв разворотил полдома: рассматриваем детали разрушения в Шахтах на гигараме

Завалы на верхушке дома разбирают автокраны





В городе Шахты вторые сутки спасатели расчищают завалы от взрыва. Он случился вчера утром, волна снесла два верхних этажа в девятиэтажном доме, уничтожила четыре квартиры. Под завалами, как предполагается, остаются три человека. Официально жертв трагедии уже две: это молодая мать Виктория Ларикова — её тело нашли вчера — и пожилая учительница. В больницах два человека, их жизни ничего не угрожает.





Наши ростовские коллеги с портала 161.RU сделали интерактивную карту с места взрыва: на гигараме можно разглядеть, как от мощного взрыва буквально оторвало верхушку дома, сотни обломков кирпичей и плит свисают сверху, выбиты окна, из них торчат куски стройматериалов. Спасатели продолжают разгребать завалы: работы не прекращаются ни на минуту.









Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал выплатить родственникам погибших по 1 миллиону рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил провести независимую от следствия проверку газового обслуживания в городах. Повышенное внимание связано с событиями в Магнитогорске, где 31 декабря утром во время взрыва обрушился подъезд десятиэтажного дома. Жертвами трагедии стали 39 человек.