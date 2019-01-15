Актёры театра «Красный факел» уехали в Европу

«Три сестры» театра «Красный факел» отправились с гастролями в Швейцарию и Германию





Сегодня труппа спектакля «Три сестры» новосибирского театра «Красный факел» отправилась на гастроли в Швейцарию, а после — в Германию. О поездке корреспонденту НГС сообщила пресс-секретарь театра Наталья Моисеева.







«Этот спектакль поставлен в сентябре 2015 года. <…> В 2017 году два его артиста — Линда Ахметзянова и Константин Телегин — номинировались на "Золотую маску" за работу в этом спектакле. <…> Они не получили премию, хотя номинация сама по себе почётна, но в тот год весь актёрский ансамбль спектакля "Три сестры" был отмечен спецпремией жюри как лучший ансамбль. <…> Мы это восприняли как 14 золотых масок», — рассказала Наталья Моисеева.







Спектакль «Три сестры» за эти годы уже побывал во Франции, Австрии, Греции, Румынии, Эстонии и в Белоруссии. Телеверсию спектакля увидели зрители США, Китая, Болгарии и Великобритании.







С 17 по 28 января спектакль «Три сестры» сыграют в Женеве, с 1 по 3 февраля — в Берлине. После этого труппа вернётся в Новосибирск, а в марте снова отправится в Швейцарию.







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