В Новосибирск идёт тёплая и снежная погода

В ближайшие несколько дней в городе будет стоять тёплая погода





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в середине рабочей недели: в город придут снегопад и метели.





«Погода ожидается комфортная, хотя и будет происходить чередование периодов с осадками и без осадков. В ближайшие сутки мы ждём в связи с приближением атмосферного фронта с запада снегопады, метели и порывистые ветры силой до 10–15 м/с. Температурный фон из-за облачности будет довольно высокий: –9…–14 градусов, местами до –21 градуса, в основном ночью. Дневные температуры ближе к –9…–14», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Согласно прогнозу, завтра, 17 января, в Новосибирске ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Из-за повышенного атмосферного давления осадки в городе прекратятся.





«Температура понизится до –14…–20 градусов, местами до –28 градусов ночью. Дневные температуры –7…–15 градусов. Осадки маловероятны. Это холод не арктический, и пугаться оснований нет. Очевидно, что на 19 января сильные морозы маловероятны», — добавил Ренад Ягудин.





Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.







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