Видео: красивый сейв вратаря «Сибири» вошёл в десятку лучших в КХЛ
Чтобы не допустить гол, Дэнни Тэйлор растянулся и упал на бок
Сейв вратаря новосибирского ХК «Сибирь» Дэнни Тэйлора вошёл в рейтинг 10 лучших за неделю в Континентальной хоккейной лиге.
Специалисты лиги проанализировали матчи не одной игровой недели, как обычно, а сразу двух — 17-й и 18-й.
Сейв Дэнни Тэйлора попал на четвёртое место. Этот игровой момент случился в конце первого периода матча между «Сибирью» и «Йокеритом» из Хельсинки 3 января. В это время счет был 1:0 в пользу финской команды.
Для того чтобы не допустить гол, вратарь «Сибири» красиво упал на бок.
Этот матч для новосибирцев закончился поражением со счётом 1:4. Сейчас «Сибирь» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирская команда проведет сегодня, 15 января: она примет у себя на льду хоккейный клуб «Сочи».
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Ольга Хмелевская
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