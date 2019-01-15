Видео: красивый сейв вратаря «Сибири» вошёл в десятку лучших в КХЛ

Чтобы не допустить гол, Дэнни Тэйлор растянулся и упал на бок

Дэнни Тэйлор порадовал болельщиков красивым сейвом, но это не спасло команду от поражения в матче





Сейв вратаря новосибирского ХК «Сибирь» Дэнни Тэйлора вошёл в рейтинг 10 лучших за неделю в Континентальной хоккейной лиге.







Специалисты лиги проанализировали матчи не одной игровой недели, как обычно, а сразу двух — 17-й и 18-й.







Сейв Дэнни Тэйлора попал на четвёртое место. Этот игровой момент случился в конце первого периода матча между «Сибирью» и «Йокеритом» из Хельсинки 3 января. В это время счет был 1:0 в пользу финской команды.







Для того чтобы не допустить гол, вратарь «Сибири» красиво упал на бок.









Этот матч для новосибирцев закончился поражением со счётом 1:4. Сейчас «Сибирь» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирская команда проведет сегодня, 15 января: она примет у себя на льду хоккейный клуб «Сочи».