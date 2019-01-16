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В Новосибирск из Лаоса приехали 30 танков Т-34

Танки везут по железной дороге через всю Евразию

Танки везут в Московскую область  
Танки везут в Московскую область  


Сегодня, 16 января, в Новосибирск приехали тридцать танков Т-34–85, которые передала России армия Лаоса.


Соглашение о передаче легендарных танков середины прошлого века было принято в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.



Посмотреть на легендарные танки можно будет на вокзале «Новосибирск-Главный» до 14:00
Посмотреть на легендарные танки можно будет на вокзале «Новосибирск-Главный» до 14:00


«Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. В настоящий момент Т-34 перевозятся железнодорожным транспортом от станции Раздольное Дальневосточной железной дороги до станции Нара Московской железной дороги. Ожидается, что танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов», — сообщили накануне в пресс-службе правительства Новосибирской области.


Танки разработал известный конструктор Харьковского завода Михаил Кошкин
Танки разработал известный конструктор Харьковского завода Михаил Кошкин


На некоторых танках видны повреждения корпуса
На некоторых танках видны повреждения корпуса


Торжественная церемония по встрече танков прошла на первой платформе вокзала «Новосибирск-Главный». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военно-патриотические организации и военный оркестр.


Танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов
Танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов


Сейчас на вокзале можно наблюдать реконструкторов, в снаряжении и одежде времён ВОВ
Сейчас на вокзале можно наблюдать реконструкторов, в снаряжении и одежде времён ВОВ


Из Лаоса танки доставляли по морю
Из Лаоса танки доставляли по морю


18 декабря в Новосибирске показали изъятое у сирийских террористов оружие — военные открывали выставку в Доме офицеров.

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