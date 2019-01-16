В Новосибирск из Лаоса приехали 30 танков Т-34
Танки везут по железной дороге через всю Евразию
Сегодня, 16 января, в Новосибирск приехали тридцать танков Т-34–85, которые передала России армия Лаоса.
Соглашение о передаче легендарных танков середины прошлого века было принято в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.
«Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. В настоящий момент Т-34 перевозятся железнодорожным транспортом от станции Раздольное Дальневосточной железной дороги до станции Нара Московской железной дороги. Ожидается, что танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов», — сообщили накануне в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Торжественная церемония по встрече танков прошла на первой платформе вокзала «Новосибирск-Главный». В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военно-патриотические организации и военный оркестр.
18 декабря в Новосибирске показали изъятое у сирийских террористов оружие — военные открывали выставку в Доме офицеров.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова