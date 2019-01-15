Стройте две: власти решили открыть ещё одну станцию метро к хоккейному чемпионату 2023 года

Помимо «Спортивной» в Новосибирске хотят построить станцию и на Дзержинской ветке

«Золотая Нива» — самая новая станция новосибирского метрополитена, её открыли в 2011 году





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил закончить Дзержинскую ветку метро в ближайшие 5 лет.





Об этом он сообщил на совещании в мэрии с участием губернатора Андрея Травникова, где обсуждались планы городских властей на 2019 год. Мэр, в частности, говорил о подготовке Новосибирска к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году на новой ледовой арене на левом берегу Оби.





«Впервые за несколько лет город начинает строительство новой станции метрополитена, причём на уже действующей линии и без остановки движения. <...> Здесь же, особо подчёркиваю, помимо станции "Спортивная" очень важно завершить доработку проектно-сметной документации по продлению Дзержинской линии метро.





Я хочу, чтобы меня все услышали: без завершения Дзержинской линии метро считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата, нельзя. Поэтому ответственность колоссальная, и времени осталось мало», — заявил мэр.







Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса составить программу развития общественного транспорта до 2023 года.





Станцию метро «Спортивная», которая появится в створе метромоста в районе нового ЛДС, пообещали открыть весной 2022 года. В прошлом году власти впервые показали, как она будет выглядеть.





Как вы думаете, успеют ли построить две новые станции метро к молодёжному чемпионату мира 2023 года?

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