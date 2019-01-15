Новосибирская область оказалась в десятке регионов с максимальным количеством банкротов

За прошедший год Новосибирская область по количеству физических банкротств переместилась с третьего на восьмое место





Новосибирская область в декабре 2018 года оказалась в десятке регионов России с наибольшей долей банкротов-физлиц — на 8-м месте с 2838 несостоятельными жителями.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в федеральной юридической компании «Стопдолг».







«За 3 года работы закона о банкротстве мы увидели стремительный рост: <…> в 2 раза увеличился прирост реальных банкротов. <…> Но самое важное, что удалось достичь по итогам 2018 года, — во всех регионах России появились банкроты. Долгое время не было банкротов в Севастополе, Чеченской Республике, Чукотском автономном округе и Читинской области —





теперь банкроты есть везде. Предстоящий год будет сложным и в условиях высокой инфляции, жёстких санкций и падения доходов населения — ожидается стремительный рост банкротов»,





— рассказал руководитель компании «Стопдолг» Алексей Дёмин.





По данным аналитиков «Стопдолга», всего в России на конец 2018 года признано банкротами 95 528 граждан. Прирост новых реальных банкротов на конец 2018 года составил 5020 граждан. Первое место по числу физических банкротов традиционно занимает Москва, где в конце 2018 года было 7584 банкрота, вторую и третью строчку рейтинга делят Московская область и Санкт-Петербург. Опередили Новосибирскую область по количеству банкротов Республика Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край и Самарская область.







В начале 2018 года Новосибирская область находилась в тройке регионов России с наибольшей долей физических банкротств. А в конце 2017 года число обанкротившихся новосибирцев достигло 1691 человека.

