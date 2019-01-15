Новосибирская область оказалась в десятке регионов с максимальным количеством банкротов
Несостоятельными признаны почти 3 тысячи жителей региона
Новосибирская область в декабре 2018 года оказалась в десятке регионов России с наибольшей долей банкротов-физлиц — на 8-м месте с 2838 несостоятельными жителями.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в федеральной юридической компании «Стопдолг».
«За 3 года работы закона о банкротстве мы увидели стремительный рост: <…> в 2 раза увеличился прирост реальных банкротов. <…> Но самое важное, что удалось достичь по итогам 2018 года, — во всех регионах России появились банкроты. Долгое время не было банкротов в Севастополе, Чеченской Республике, Чукотском автономном округе и Читинской области —
теперь банкроты есть везде. Предстоящий год будет сложным и в условиях высокой инфляции, жёстких санкций и падения доходов населения — ожидается стремительный рост банкротов»,
— рассказал руководитель компании «Стопдолг» Алексей Дёмин.
По данным аналитиков «Стопдолга», всего в России на конец 2018 года признано банкротами
В начале 2018 года Новосибирская область находилась в тройке регионов России с наибольшей долей физических банкротств. А в конце 2017 года число обанкротившихся новосибирцев достигло 1691 человека.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова