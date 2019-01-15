В Кудряшах выставили на продажу замок за 135 миллионов
Рядом с коттеджем есть пляж и гараж на 10 машин
В посёлке Кудряшовский выставили на продажу замок площадью 1,2 тысячи кв. м с башенками и выходом на пляж — объявление появилось на портале N1.RU в конце декабря прошлого года и было обновлено 14 января.
«Замок состоит из четырех этажей над землей и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два теплых парковочных места для хозяев, огромный бассейн с витринным остеклением, все башни в доме функциональные на каждом этаже», — описывает необычный дом продавец.
Площадь участка вокруг замка — 1,3 га, его, отмечают в объявлении, можно расширить до 2,5 га. Территория огорожена кирпичным забором с функциональными башнями, на ней есть крытая парковка для гостей площадью 200 кв. м, баня, беседка и мангальная зона, хозяйственные постройки и гараж на 10 мест.
В самом доме 35 комнат с «улучшенной черновой отделкой», в него проведены телефон, интернет и кабельное телевидение, установлены кондиционеры, фильтры для воздуха и воды.
Стоит необычная усадьба 135 миллионов рублей.
По информации аналитиков N1.RU, средняя стоимость загородного дома сейчас составляет 14,28 миллиона рублей, во второй половине прошлого года цены на них упали на 8%.
Летом специалисты N1.RU составили рейтинг домов с собственным выходом на пляж — тогда за самый дорогой дом просили 75 миллионов рублей. Вариант всё ещё актуален, заметили в пресс-службе портала.
НГС в прошлом году делал обзор замков на продаже с бойницами и башенками для принцесс, часть из которых уже превратилась в руины.
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Лиза Пичугина
Фото N1.RU