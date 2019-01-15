В Кудряшах выставили на продажу замок за 135 миллионов

Рядом с коттеджем есть пляж и гараж на 10 машин

К замку прилегает территория в 1,3 га и пляж
К замку прилегает территория в 1,3 га и пляж


В посёлке Кудряшовский выставили на продажу замок площадью 1,2 тысячи кв. м с башенками и выходом на пляж — объявление появилось на портале N1.RU в конце декабря прошлого года и было обновлено 14 января.


«Замок состоит из четырех этажей над землей и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два теплых парковочных места для хозяев, огромный бассейн с витринным остеклением, все башни в доме функциональные на каждом этаже», — описывает необычный дом продавец.


Все башенки в здании функциональные, заверяет продавец
Все башенки в здании функциональные, заверяет продавец


Площадь участка вокруг замка — 1,3 га, его, отмечают в объявлении, можно расширить до 2,5 га. Территория огорожена кирпичным забором с функциональными башнями, на ней есть крытая парковка для гостей площадью 200 кв. м, баня, беседка и мангальная зона, хозяйственные постройки и гараж на 10 мест.


В самом доме 35 комнат с «улучшенной черновой отделкой», в него проведены телефон, интернет и кабельное телевидение, установлены кондиционеры, фильтры для воздуха и воды.


Эту отделку продавец описал как «улучшенную черновую»
Эту отделку продавец описал как «улучшенную черновую»


Стоит необычная усадьба 135 миллионов рублей.


По информации аналитиков N1.RU, средняя стоимость загородного дома сейчас составляет 14,28 миллиона рублей, во второй половине прошлого года цены на них упали на 8%.


Предметы интерьера в замке соответствующие
Предметы интерьера в замке соответствующие


Летом специалисты N1.RU составили рейтинг домов с собственным выходом на пляж — тогда за самый дорогой дом просили 75 миллионов рублей. Вариант всё ещё актуален, заметили в пресс-службе портала.


НГС в прошлом году делал обзор замков на продаже с бойницами и башенками для принцесс, часть из которых уже превратилась в руины.

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