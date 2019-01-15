Суд арестовал подозреваемых в убийстве сибирячки на «Пежо»
В СИЗО они проведут почти 2 месяца
Бердский городской суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве Ирины Синельниковой — решением суда подозреваемых мужчин арестовали.
О том, что подозреваемым должны выбрать меру пресечения, накануне сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
«Избрана мера пресечения в отношении обоих лиц в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток», — сообщили корреспонденту НГС в Бердском городском суде.
За умышленное убийство Ирины Синельниковой обоим подозреваемым грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.
Первые сообщения о пропаже Ирины появились в социальных сетях вечером в пятницу. Жительница Бердска Ирина Синельникова поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски бердчанки собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело Ирины нашли в Кемеровской области в воскресенье, и возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). Подозреваемыми назвали двоих покупателей иномарки, которые, по версии следствия, убили женщину и спрятали её труп.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова