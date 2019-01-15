В центре Новосибирска отреставрируют сквер с могилами и мраморным панно

В следующем году братской могиле в сквере исполнится 100 лет

Скульптура руки с факелом долгое время считалась одним из символов Новосибирска





В Новосибирске решили отреставрировать сквер Героев Революции — проект уже разработан по заказу «Горзеленхоза».





Предполагается, что реставрация начнётся уже в 2019 году. «Работы будут проводиться поэтапно до 2022 года по мере поступления финансирования», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Проект разработала барнаульская творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика», разработку уже одобрило Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.





«Это мой наказ, поэтому я, естественно, заинтересован, чтобы сквер привели в более-менее приличное состояние. Кроме того, следующий год — это будет год столетия освобождения города Новониколаевска от Колчака. В январе [1920 года] там возникла братская могила расстрелянных. В первую очередь, это были солдаты Барабинского полка, их руководитель и первые руководители Советской власти <...>, которые были расстреляны при отступлении колчаковской армии», — рассказал корреспонденту НГС депутат горсовета Ренат Сулейманов, представляющий округ в Центральном районе города.







Мрамор на бюстах в некоторых местах почернел





По словам Сулейманова, в реконструкции нуждаются в том числе памятник — рука с факелом, который был в своё время символом Новосибирска. Кроме того, там нужно заменить или отремонтировать ограду сквера. На бюстах и могилах планируется обновить мрамор, который почернел.





Ещё один элемент, нуждающийся в реставрации, — панно, которое делал знаменитый монументалист Александр Чернобровцев.





Панно в сквере потребует больше всего финансирования





«Это, наверное, самая затратная будет часть и самая тонкая работа в реконструкции, где изображения вдоль дома Ленина», — пояснил Сулейманов





В прошлом году в сквере начали обрезку деревьев, позже здесь проведут отсыпку аллей. Ренат Сулеймнов отметил, что по первоначальной оценке стоимость работ составляла 15 миллионов рублей.





Проект реконструкции разработали в Барнауле





В прошлом году стало известно, что в Новосибирске восстановят ещё один сквер — за оперным театром.