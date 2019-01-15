Эдмонд Джеймс и Роби: названы самые странные и необычные имена 2018 года у новосибирских детей

Также специалисты ЗАГСа рассказали, какие имена стали самыми популярными

Родителям не запрещено выбирать для новорождённых детей необычные имена 
Родителям не запрещено выбирать для новорождённых детей необычные имена 


Управление ЗАГС по Новосибирской области составило рейтинг самых необычных и редких имён, какие получали младенцы за 2018 год, — НГС публикует список.


По информации регионального управления ЗАГС, в 2018 году наиболее популярными именами, которые родители давали своим новорождённым детям в Новосибирской области, стали Артём, Александр, Иван, Дмитрий, Михаил, Максим и Егор, а также Анастасия, Виктория, Анна, Алиса, Дарья, Арина и София.


Из редких и необычных имен, которые получили новорождённые мальчики, ЗАГС выделил:


— Еремей, Арсений, Захарий, Лаврентий, Родислав, Владомир, Даромир, Гордей, Елисей, Савва, Яромир, Велеслав, Ратибор, Фаддей, Расовит, Бронислав, Всеслав, Ратмир, Пантелей, Устин, Ростислав, Борислав, Всеволод, Лука, Влас, Силантий, Терентий, Савелий, Святозар, Глеб, Далимир, Мирослав, Добрыня, Златослав, Демид, Радислав, Харитон, Нестор, Яков, Марк, Спартак, Филипп, Ричард, Адам, Тим, Алекс, Севастьян, Даниэль, Роберт, Якуб, Рудольф, Шмуэль, Ранэль, Эрик, Стивен, Гектор, Фирдавс, Сельвестер, Персей, Эдмонд Джеймс, Лео, Дарий, Гектор, Хитклифф, Феликс-Луис и Беркай-Хан.


Девочки тоже получали в 2018 году редкие имена:


— Алевтина, Аксинья, Агафья, Агния, Агата, Ася, Марфа, Меланья, Славяна, Федора, Святослава, Светозара, Велеслава, Златослава, Лизавета, Миласлава, Милитина, Мирослава, Лукьяна, Пелагея, Забава, Зоряна, Ясна, Аглая, Татиана, Фаина, Степанида, Василина, Владислава, Ярославна, Александрия, Аврора-Титания, Клара, Евангелина, Лира, Таисия, Оливия, Осия, Ляля, Амелия, Бажена, Аврора, Афина, Разалия, Стэфани, Хельга, Робиа, Тургунай, Теона, Хрусталина, Христина, Жасмин, Мида, Стефания.


Как напомнили в управлении, есть правила, какие имена нельзя выбрать при государственной регистрации рождения.


«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака дефис, или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. 


Случаи отказа в государственной регистрации рождения по этой причине в отделах ЗАГС Новосибирской области в 2018 году отсутствуют», — добавили специалисты.


Ранее четверо сибиряков рассказали в интервью НГС, почему сменили имена, став взрослыми, — они столкнулись с критикой родни и раздвоением личности.

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