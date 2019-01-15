Эдмонд Джеймс и Роби: названы самые странные и необычные имена 2018 года у новосибирских детей

Родителям не запрещено выбирать для новорождённых детей необычные имена





Управление ЗАГС по Новосибирской области составило рейтинг самых необычных и редких имён, какие получали младенцы за 2018 год, — НГС публикует список.







По информации регионального управления ЗАГС, в 2018 году наиболее популярными именами, которые родители давали своим новорождённым детям в Новосибирской области, стали Артём, Александр, Иван, Дмитрий, Михаил, Максим и Егор, а также Анастасия, Виктория, Анна, Алиса, Дарья, Арина и София.







Из редких и необычных имен, которые получили новорождённые мальчики, ЗАГС выделил:







— Еремей, Арсений, Захарий, Лаврентий, Родислав, Владомир, Даромир, Гордей, Елисей, Савва, Яромир, Велеслав, Ратибор, Фаддей, Расовит, Бронислав, Всеслав, Ратмир, Пантелей, Устин, Ростислав, Борислав, Всеволод, Лука, Влас, Силантий, Терентий, Савелий, Святозар, Глеб, Далимир, Мирослав, Добрыня, Златослав, Демид, Радислав, Харитон, Нестор, Яков, Марк, Спартак, Филипп, Ричард, Адам, Тим, Алекс, Севастьян, Даниэль, Роберт, Якуб, Рудольф, Шмуэль, Ранэль, Эрик, Стивен, Гектор, Фирдавс, Сельвестер, Персей, Эдмонд Джеймс, Лео, Дарий, Гектор, Хитклифф, Феликс-Луис и Беркай-Хан.







Девочки тоже получали в 2018 году редкие имена:







— Алевтина, Аксинья, Агафья, Агния, Агата, Ася, Марфа, Меланья, Славяна, Федора, Святослава, Светозара, Велеслава, Златослава, Лизавета, Миласлава, Милитина, Мирослава, Лукьяна, Пелагея, Забава, Зоряна, Ясна, Аглая, Татиана, Фаина, Степанида, Василина, Владислава, Ярославна, Александрия, Аврора-Титания, Клара, Евангелина, Лира, Таисия, Оливия, Осия, Ляля, Амелия, Бажена, Аврора, Афина, Разалия, Стэфани, Хельга, Робиа, Тургунай, Теона, Хрусталина, Христина, Жасмин, Мида, Стефания.







Как напомнили в управлении, есть правила, какие имена нельзя выбрать при государственной регистрации рождения.







«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака дефис, или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.





Случаи отказа в государственной регистрации рождения по этой причине в отделах ЗАГС Новосибирской области в 2018 году отсутствуют», — добавили специалисты.







Ранее четверо сибиряков рассказали в интервью НГС, почему сменили имена, став взрослыми, — они столкнулись с критикой родни и раздвоением личности.

