Новосибирец умер на тротуаре в центре города

Врачи не смогли его спасти

Когда на место приехала бригада скорой помощи, мужчина был уже мёртв
Когда на место приехала бригада скорой помощи, мужчина был уже мёртв


Утром во вторник, 15 января, мужчина умер на улице в Центральном районе Новосибирска.


Информация о мёртвом человеке, лежащем на тротуаре на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Максима Горького, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Первоначально подписчики паблика предположили, что в этом месте случилось смертельное ДТП, поскольку рядом с телом стояла машина.


Как сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, на место выехали автоинспекторы, но факт аварии не подтвердился.


«Просто человек скончался. <...> По какой причине ему стало плохо, мы не знаем», — пояснил Владислав Савченков.


Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, бригада врачей приехала на вызов по адресу Максима Горького, 126, но к этому времени пациент был уже мёртв. Информацию о смерти мужчины работники скорой помощи передали в полицию.


В прошлом месяце на улице Сурикова водителю «Газели» стало плохо за рулём — он въехал в сугроб, а после умер в машине скорой.

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