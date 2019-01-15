Новосибирец умер на тротуаре в центре города

Когда на место приехала бригада скорой помощи, мужчина был уже мёртв





Утром во вторник, 15 января, мужчина умер на улице в Центральном районе Новосибирска.







Информация о мёртвом человеке, лежащем на тротуаре на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Максима Горького, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Первоначально подписчики паблика предположили, что в этом месте случилось смертельное ДТП, поскольку рядом с телом стояла машина.







Как сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, на место выехали автоинспекторы, но факт аварии не подтвердился.







«Просто человек скончался. <...> По какой причине ему стало плохо, мы не знаем», — пояснил Владислав Савченков.







Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, бригада врачей приехала на вызов по адресу Максима Горького, 126, но к этому времени пациент был уже мёртв. Информацию о смерти мужчины работники скорой помощи передали в полицию.







В прошлом месяце на улице Сурикова водителю «Газели» стало плохо за рулём — он въехал в сугроб, а после умер в машине скорой.