Новосибирец умер на тротуаре в центре города
Врачи не смогли его спасти
Утром во вторник, 15 января, мужчина умер на улице в Центральном районе Новосибирска.
Информация о мёртвом человеке, лежащем на тротуаре на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Максима Горького, появилась в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Первоначально подписчики паблика предположили, что в этом месте случилось смертельное ДТП, поскольку рядом с телом стояла машина.
Как сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков, на место выехали автоинспекторы, но факт аварии не подтвердился.
«Просто человек скончался. <...> По какой причине ему стало плохо, мы не знаем», — пояснил Владислав Савченков.
Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, бригада врачей приехала на вызов по адресу Максима Горького, 126, но к этому времени пациент был уже мёртв. Информацию о смерти мужчины работники скорой помощи передали в полицию.
В прошлом месяце на улице Сурикова водителю «Газели» стало плохо за рулём — он въехал в сугроб, а после умер в машине скорой.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова