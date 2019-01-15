Женщина и 5-летний ребёнок пострадали в аварии, которую устроил водитель без прав

Прежде водителя «Лады» уже лишили прав за пьяную езду





Накануне, 14 января, в Искитиме водитель «Лады» без прав врезался в «Тойоту» — два человека получили травмы.





«Водитель двигался на автомобиле ВАЗ-2108, следовал по прилегающей территории и при выезде на улицу Линейная напротив дома № 1 по улице Чапаева совершил столкновение с Toyota Mark II», — сказал государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.





После аварии в больницу попали два пассажира «Тойоты» — 32-летняя женщина, которая получила ушибы и дисторсию шейного отдела позвоночника, а также 5-летний мальчик, у него ушибы головного мозга и сотрясение.





Водителя «Лады» оформили по статье 264.1 УК РФ — оказалось, что он уже лишён прав за пьяную езду, а в этот раз отказался от медосвидетельствования.





В аварии пострадали пассажиры «Тойоты»





Во время длинных выходных автоинспекторы в Новосибирской области поймали на дорогах более 200 пьяных водителей.