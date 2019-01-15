Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в Якутске из-за тумана
В аэропорту ухудшилась видимость
Самолёт авиакомпании «Глобус», вылетевший из Новосибирска в ночь на 15 января, не смог приземлиться в аэропорту Якутска — из-за плохой видимости экипаж предпочёл уйти на запасной аэродром.
«По метеоусловиям на запасной аэродром в Мирный отправлен рейс 3251 авиакомпании "Глобус", следовавший из Новосибирска. Информация по этому рейсу появится в 15:00», — сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.
По информации пресс-службы, ранее два новосибирских рейса —
К 10:00 по местному времени, по данным на сайте аэропорта Якутска, видимость уже достигала 250 метров.
В прошлом месяце самолёт Embraer Е-170, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, неожиданно вернулся в аэропорт Толмачёво. Следователи поясняли, что после взлёта экипаж получил сигнал о неубранном шасси.
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Ольга Хмелевская
Фото Алексей Куденко (РИА Новости)