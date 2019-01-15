Самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в Якутске из-за тумана

Сложные метеоусловия помешали новосибирскому рейсу приземлиться в Якутске





Самолёт авиакомпании «Глобус», вылетевший из Новосибирска в ночь на 15 января, не смог приземлиться в аэропорту Якутска — из-за плохой видимости экипаж предпочёл уйти на запасной аэродром.







«По метеоусловиям на запасной аэродром в Мирный отправлен рейс 3251 авиакомпании "Глобус", следовавший из Новосибирска. Информация по этому рейсу появится в 15:00», — сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.







По информации пресс-службы, ранее два новосибирских рейса — № 486 авиакомпании «Якутия» и № 3243 авиакомпании «Глобус», вылетевших из Толмачёво в ночь на 15 января, приземлились в Якутске в штатном режиме. Но, по данным телеканала «Якутия 24», после рассвета видимость из-за тумана ухудшилась до 50 метров, и после нескольких попыток зайти на посадку в Якутске Boeing-737 авиакомпании «Глобус» улетел в Мирный.







К 10:00 по местному времени, по данным на сайте аэропорта Якутска, видимость уже достигала 250 метров.





В прошлом месяце самолёт Embraer Е-170, летевший из Новосибирска в Нижневартовск, неожиданно вернулся в аэропорт Толмачёво. Следователи поясняли, что после взлёта экипаж получил сигнал о неубранном шасси.

