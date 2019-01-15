Бывший преподаватель СГУПСа пошёл под суд за взятки размером в 345 тысяч
Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего доцента Сибирского государственного университета путей сообщения 39-летнего Павла Самарцева.
Бывшего преподавателя обвиняют в том, что он девять раз получил взятки на сумму 345 тысяч рублей.
«По версии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, обвиняемый в период с 2016 по 2017 год за денежное вознаграждение в размере от 34 до 45 тысяч рублей ставил студентам заочного факультета университета положительные оценки за экзамены и зачеты без фактической их сдачи», — сообщала в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Сейчас уголовное дело по ч.2 ст. 290 (получение взятки) и ч.1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ направлены в Ленинский районный суд.
По информации транспортной прокуратуры, сейчас Павел Самарцев находится под подпиской о невыезде.
На момент публикации представители СГУПСа не прокомментировали ситуацию.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова