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Бывший преподаватель СГУПСа пошёл под суд за взятки размером в 345 тысяч

Преподавателя обвиняют в том, что он брал с заочников деньги за сдачу экзаменов
Преподавателя обвиняют в том, что он брал с заочников деньги за сдачу экзаменов


Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего доцента Сибирского государственного университета путей сообщения 39-летнего Павла Самарцева.


Бывшего преподавателя обвиняют в том, что он девять раз получил взятки на сумму 345 тысяч рублей.


«По версии Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, обвиняемый в период с 2016 по 2017 год за денежное вознаграждение в размере от 34 до 45 тысяч рублей ставил студентам заочного факультета университета положительные оценки за экзамены и зачеты без фактической их сдачи», — сообщала в пресс-службе транспортной прокуратуры.


Сейчас уголовное дело по ч.2 ст. 290 (получение взятки) и ч.1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ направлены в Ленинский районный суд. 


По информации транспортной прокуратуры, сейчас Павел Самарцев находится под подпиской о невыезде.


На момент публикации представители СГУПСа не прокомментировали ситуацию. 


Недавно Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней экс-заместителя главврача детской больницы № 3 Надежды Лапиной. С лета 2015 года по ноябрь 2016 года Лапина, занимавшая тогда должность заместителя главного врача детской горбольницы № 3, обманывала пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию. 

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