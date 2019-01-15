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Аварии на Юбилейном и Тёщином языке заблокировали дороги

Также утром аварии случились в центре города

Авария на Юбилейном заблокировала выезд на Объединения
Авария на Юбилейном заблокировала выезд на Объединения


Утром 15 января ряд аварий заблокировал движение в разных частях Новосибирска — общий уровень пробок достиг 7 баллов.


На Юбилейном жилмассиве авария случилась недалеко от выезда с улицы Макаренко. В результате выезд на улицу Объединения, по которой также растянулась пробка, был осложнён.


Аварии на Юбилейном и Тёщином языке заблокировали дороги


Пользователи Яндекс.Карт отмечают аварии на Ипподромской, рядом с площадью Будагова, на проспекте Димитрова возле «Красного факела», на Вокзальной магистрали возле площади Ленина.


Аварии на Юбилейном и Тёщином языке заблокировали дороги


Также сложная дорожная обстановка наблюдается в районе Тёщиного языка — здесь также случилось ДТП.


Аварии на Юбилейном и Тёщином языке заблокировали дороги




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