Аварии на Юбилейном и Тёщином языке заблокировали дороги
Также утром аварии случились в центре города
Утром 15 января ряд аварий заблокировал движение в разных частях Новосибирска — общий уровень пробок достиг 7 баллов.
На Юбилейном жилмассиве авария случилась недалеко от выезда с улицы Макаренко. В результате выезд на улицу Объединения, по которой также растянулась пробка, был осложнён.
Пользователи Яндекс.Карт отмечают аварии на Ипподромской, рядом с площадью Будагова, на проспекте Димитрова возле «Красного факела», на Вокзальной магистрали возле площади Ленина.
Также сложная дорожная обстановка наблюдается в районе Тёщиного языка — здесь также случилось ДТП.
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Елена Громкова
Скриншот 2ГИС (1,3) yandex.ru/maps (2,4)