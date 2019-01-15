Видео: в зоопарке повзрослел малыш восточных колобусов
Его окрас стал больше походить на взрослый
В Новосибирском зоопарке вырос детёныш восточных колобусов — его изменения стали заметны на ролике, который сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.
Накануне Нина Курбаткина опубликовала на своем ютуб-канале видео, снятое 12 января. На ролике длиной больше 3 минут запечатлена жизнь восточных колобусов в тёплом павильоне Новосибирского зоопарка.
На видео взрослые обезьяны прыгают по клетке — от них не отстаёт и маленький колобус. Он пока уступает им в размерах, но уже похож по окраске на взрослых.
Детёныши колобусов рождаются белого цвета, а затем приобретают чёрные пятна. Ещё несколько месяцев назад цвета шкурки молодого колобуса из этого ролика были тусклее.
Посмотреть, какой он был в середине ноября, можно в этой новости. Тогда Нина Курбаткина сняла на видео драку, которая случилась в вольере между колобусами.
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Елена Громкова
Видео и скриншот youtube.com, канал Нина Курбаткина