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Видео: в зоопарке повзрослел малыш восточных колобусов

Его окрас стал больше походить на взрослый

Шерсть маленького колобуса стала темнее
Шерсть маленького колобуса стала темнее


В Новосибирском зоопарке вырос детёныш восточных колобусов — его изменения стали заметны на ролике, который сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.


Накануне Нина Курбаткина опубликовала на своем ютуб-канале видео, снятое 12 января. На ролике длиной больше 3 минут запечатлена жизнь восточных колобусов в тёплом павильоне Новосибирского зоопарка.


На видео взрослые обезьяны прыгают по клетке — от них не отстаёт и маленький колобус. Он пока уступает им в размерах, но уже похож по окраске на взрослых.



Детёныши колобусов рождаются белого цвета, а затем приобретают чёрные пятна. Ещё несколько месяцев назад цвета шкурки молодого колобуса из этого ролика были тусклее.


Посмотреть, какой он был в середине ноября, можно в этой новости. Тогда Нина Курбаткина сняла на видео драку, которая случилась в вольере между колобусами.




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