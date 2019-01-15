Анатолий Локоть стал самым медийным мэром Сибири
На втором месте мэр Омска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил медиарейтинг мэров столиц субъектов Сибирского федерального округа за 2018 год, составленный «Медиалогией».
«Медиалогия» проанализировала, насколько часто главы региональных столиц упоминаются в СМИ, и для каждого определила медиаиндекс. Медиаиндекс Локтя составил 169 717,6, на втором месте мэр Омска Оксана Фадина — её медиаиндекс равен 97 994,5.
Наиболее упоминаемыми событиями стали заявление Локтя об участии в губернаторских выборах (от которого он потом отказался), презентация Совету депутатов города Новосибирска проекта бюджета на 2019 год и призыв горожан выйти на субботник.
Кроме того, новосибирский мэр снялся в клипе, призывающем отказаться от поездок на автомобилях и завел свой канал на Youtube.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова