Новосибирск занял шестое место в рейтинге интернет-зависимых городов

Только 23% опрошенных выходят в интернет через персональный компьютер





Независимое агенство Zoom Market опубликовало рейтинг интернет-зависимых городов России — Новосибирск занял в нем шестое место. Тройку лидеров возглавляет Москва, на втором месте — Екатеринбург, затем идет Краснодар.







Всего в рейтинге двадцать позиций — из сибирских городов кроме Новосибирска в список вошел Омск (10-е место).





Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как часто они выходят в интернет, довольны ли качеством и скоростью подключения и является ли он для них необходимостью.





«На вопрос о том, какие интернет-сервисы для вас самые необходимые, большинство жителей России ответили: электронная почта, банковские сайты или приложения, портал госуслуг и социальные сети. В ходе опроса респондентам были заданы дополнительные вопросы, по результатам которых самыми популярными почтовыми сервисами в России стали "Мэйл.ру", "Яндекс" и "Гугл", а самыми популярными социальными сетями стали "ВКонтакте", "Инстаграм", "Одноклассники" <...>», — говорится в тексте исследования.





Как отметил коммерческий директор агенства Андрей Штыров, жители России предпочитают выходить в интернет через смартфоны.





Штыров также рассказал, что на портале «Госуслуги» россиян больше всего интересуют разделы «ЖКХ», «Родители и дети», «Запись к врачу», «Проверка штрафов» и «Восстановление и получение документов».





В рейтинге православных городов Новосибирск занял 46-е место — исследование показало, что только 26% горожан активно участвуют в православной жизни.