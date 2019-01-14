Новосибирск занял шестое место в рейтинге интернет-зависимых городов

Столица Сибири обогнала Омск

Только 23% опрошенных выходят в интернет через персональный компьютер
Только 23% опрошенных выходят в интернет через персональный компьютер


Независимое агенство Zoom Market опубликовало рейтинг интернет-зависимых городов России — Новосибирск занял в нем шестое место. Тройку лидеров возглавляет Москва, на втором месте — Екатеринбург, затем идет Краснодар.


Всего в рейтинге двадцать позиций — из сибирских городов кроме Новосибирска в список вошел Омск (10-е место).


Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, как часто они выходят в интернет, довольны ли качеством и скоростью подключения и является ли он для них необходимостью. 


«На вопрос о том, какие интернет-сервисы для вас самые необходимые, большинство жителей России ответили: электронная почта, банковские сайты или приложения, портал госуслуг и социальные сети. В ходе опроса респондентам были заданы дополнительные вопросы, по результатам которых самыми популярными почтовыми сервисами в России стали "Мэйл.ру", "Яндекс" и "Гугл", а самыми популярными социальными сетями стали "ВКонтакте", "Инстаграм", "Одноклассники" <...>», — говорится в тексте исследования.


Как отметил коммерческий директор агенства Андрей Штыров, жители России предпочитают выходить в интернет через смартфоны. 


Штыров также рассказал, что на портале «Госуслуги» россиян больше всего интересуют разделы «ЖКХ», «Родители и дети», «Запись к врачу», «Проверка штрафов» и «Восстановление и получение документов». 


В рейтинге православных городов Новосибирск занял 46-е место — исследование показало, что только 26% горожан активно участвуют в православной жизни.

Прочтений: 679

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