Хоккейная «Сибирь» заключила новый контракт с игроком молодежной сборной России

«Никита дебютировал в "Сибири" в этом сезоне. В его активе — 14 матчей и 3 заброшенные шайбы. На прошедшем молодёжном чемпионате мира в Канаде Никита в составе сборной России завоевал бронзовые медали », — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь».

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Маша Вьюн

Фото hcsibir.ru

