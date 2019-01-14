Хоккейная «Сибирь» заключила новый контракт с игроком молодежной сборной России

Никита Шашков будет играть в составе «Сибири» ещё три года

Форвард Никита Шашков дебютировал в «Сибири» в этом сезоне
Форвард Никита Шашков дебютировал в «Сибири» в этом сезоне


Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый трехлетний контракт с 19-летним нападающим Никитой Шашковым. 


«Никита дебютировал в "Сибири" в этом сезоне. В его активе — 14 матчей и 3 заброшенные шайбы. На прошедшем молодёжном чемпионате мира в Канаде Никита в составе сборной России завоевал бронзовые медали», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Сибирь».


В октябре молодого хоккеиста признали лучшим новичком недели — он отметился дублем в ворота подмосковного «Витязя».

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