За год новосибирцы заплатили больше 196 миллиардов рублей налогов
Часть из собранных денег уйдёт в федеральный бюджет
В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за 2018 год.
С начала прошлого года по 1 января 2019 года налоговой службой было собрано 196,5 миллиарда рублей.
«В том числе в федеральный бюджет — 55,8 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 140,7 миллиарда рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.
По информации УФНС, поступление денег за страховые взносы составило 138,1 миллиарда рублей, из которых 102,5 миллиарда — пенсионное страхование, 11,5 миллиарда — соцстрахование и 24,1 миллиарда рублей — медицинское страхование.
В октябре 2017 года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова