За год новосибирцы заплатили больше 196 миллиардов рублей налогов

Часть из собранных денег уйдёт в федеральный бюджет

По информации налоговой, поступление денег за страховые взносы составило 138,1 миллиарда рублей





В УФНС России по Новосибирской области отчитались о налоговых сборах за 2018 год.





С начала прошлого года по 1 января 2019 года налоговой службой было собрано 196,5 миллиарда рублей.





«В том числе в федеральный бюджет — 55,8 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет Новосибирской области — 140,7 миллиарда рублей», — сообщается на сайте УФНС России по Новосибирской области.





По информации УФНС, поступление денег за страховые взносы составило 138,1 миллиарда рублей, из которых 102,5 миллиарда — пенсионное страхование, 11,5 миллиарда — соцстрахование и 24,1 миллиарда рублей — медицинское страхование.





В октябре 2017 года стало известно, что из-за технической ошибки новосибирцам дважды начислили транспортный налог.

