Молодые новосибирские футболисты отправятся на матчи в Португалию
Матчи пройдут в португальском городе Понти-ди-Сор
Два молодых футболиста новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» вызваны в сборные России разных возрастов — игроки отправятся на товарищеские матчи со сверстниками из Португалии.
Сообщение о том, что новосибирцы попали в состав сборной, появились на сайте ПМФК «Сибиряк» 14 января.
«Два футболисты "Сибиряка" вызваны в сборные России разных возрастов. Данил Самусенко сыграет за национальную команду U-19, а Данил Сивцов за сборную России U-17», — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.
Товарищеские матчи между молодёжными сборными пройдут 15 и 16 января в городе Понти-ди-Сор в Португалии.
На днях стало известно, что мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего: легионер выступал за новосибирский клуб с октября прошлого года.
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Александр Сильченко
Фото pmfk-sibiryak.ru