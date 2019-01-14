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Молодые новосибирские футболисты отправятся на матчи в Португалию

Матчи пройдут в португальском городе Понти-ди-Сор

В состав молодёжных сборных России вошли новосибирцы Данил Сивцов и Данил Самусенко
В состав молодёжных сборных России вошли новосибирцы Данил Сивцов и Данил Самусенко


Два молодых футболиста новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» вызваны в сборные России разных возрастов — игроки отправятся на товарищеские матчи со сверстниками из Португалии.


Сообщение о том, что новосибирцы попали в состав сборной, появились на сайте ПМФК «Сибиряк» 14 января.


«Два футболисты "Сибиряка" вызваны в сборные России разных возрастов. Данил Самусенко сыграет за национальную команду U-19, а Данил Сивцов за сборную России U-17», — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.


Товарищеские матчи между молодёжными сборными пройдут 15 и 16 января в городе Понти-ди-Сор в Португалии.


На днях стало известно, что мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего: легионер выступал за новосибирский клуб с октября прошлого года. 

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