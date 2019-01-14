Как снег сойдёт: мэрия уберёт свалку в Кировском районе после потепления

Стихийную свалку устроили в водоохранной зоне у речки Тулы

Свалку устроили под мостом через речку Тулу в Кировском районе города
Свалку устроили под мостом через речку Тулу в Кировском районе города


На прошлой неделе под мостом на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска появилась стихийная свалка — местные жители утверждают, что строительный мусор там сбрасывают регулярно.


Сообщение о стихийной свалке строительного мусора в редакцию НГС прислала читательница Олеся. По её словам, груды строительного мусора под мостом через речку Тулу сваливались несколько лет.


Сегодня в мэрии Новосибирска рассказали, что стихийную свалку ликвидируют, когда растает снег и установится тёплая погода.


«По состоянию на 14.01.2019 г. выполнены работы по вывозу коробок и порубочных остатков с указанной в запросе территории. 


Вывоз строительных отходов будет осуществлен после наступления благоприятных погодных условий 


для организации работ по ликвидации несанкционированных свалок (положительные температуры)», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На прошлой неделе на стихийной свалке появились коробки с пластиковыми бутылками из-под этилового спирта
На прошлой неделе на стихийной свалке появились коробки с пластиковыми бутылками из-под этилового спирта


В муниципалитете добавили, что сейчас сотрудники районной администрации регулярно осматривают место свалки.


«Также приняты меры по устройству препятствия для исключения доступа автотранспорта к вышеуказанному земельному участку. Работа по вывозу отходов с несанкционированных мест их размещения на территории общего пользования Кировского района выполняется МКУ города Новосибирска "Кировское"», — добавили в пресс-центре мэрии.


Осенью в Советском районе очевидцы нашли свалку опасных ламп, многие из которых были разбиты. А с 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.

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