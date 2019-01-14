Как снег сойдёт: мэрия уберёт свалку в Кировском районе после потепления

Стихийную свалку устроили в водоохранной зоне у речки Тулы

Свалку устроили под мостом через речку Тулу в Кировском районе города





На прошлой неделе под мостом на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска появилась стихийная свалка — местные жители утверждают, что строительный мусор там сбрасывают регулярно.







Сообщение о стихийной свалке строительного мусора в редакцию НГС прислала читательница Олеся. По её словам, груды строительного мусора под мостом через речку Тулу сваливались несколько лет.





Сегодня в мэрии Новосибирска рассказали, что стихийную свалку ликвидируют, когда растает снег и установится тёплая погода.





«По состоянию на 14.01.2019 г. выполнены работы по вывозу коробок и порубочных остатков с указанной в запросе территории.







Вывоз строительных отходов будет осуществлен после наступления благоприятных погодных условий



для организации работ по ликвидации несанкционированных свалок (положительные температуры)», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.





На прошлой неделе на стихийной свалке появились коробки с пластиковыми бутылками из-под этилового спирта





В муниципалитете добавили, что сейчас сотрудники районной администрации регулярно осматривают место свалки.





«Также приняты меры по устройству препятствия для исключения доступа автотранспорта к вышеуказанному земельному участку. Работа по вывозу отходов с несанкционированных мест их размещения на территории общего пользования Кировского района выполняется МКУ города Новосибирска "Кировское"», — добавили в пресс-центре мэрии.





Осенью в Советском районе очевидцы нашли свалку опасных ламп, многие из которых были разбиты. А с 1 января 2019 года новосибирские чиновники подняли тарифы на вывоз мусора.

