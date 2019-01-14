Скончался пассажир автобуса, оставшийся без ноги на площади Труда
Автобус наехал на пассажира на остановке
Пассажир автобуса, которому 24 декабря оторвало ногу на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска, скончался.
Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
«То, что он скончался, — это действительно. Это было 30 декабря. На сегодняшний день проводится гистология и судмедэкспертиза. Пока нет информации, связана смерть с ДТП или нет. Наша организация полностью организовала похороны. Мы встретились с родственниками. Всё было оплачено до копейки нашей организацией. Всю необходимую помощь родственникам и для похорон мы организовали», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ООО «Сибникма» по безопасности дорожного движения Валерий Белкин.
Инцидент произошёл 24 декабря на площади Труда, когда пассажир автобуса
Компания-перевозчик «Сибникма», которая управляет частью автобусов на маршруте
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото 54.мвд.рф