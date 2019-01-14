подробности

Скончался пассажир автобуса, оставшийся без ноги на площади Труда

Автобус наехал на пассажира на остановке

В результате происшествия пострадавший потерял часть голени
В результате происшествия пострадавший потерял часть голени


Пассажир автобуса, которому 24 декабря оторвало ногу на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска, скончался.


Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель.


«То, что он скончался, — это действительно. Это было 30 декабря. На сегодняшний день проводится гистология и судмедэкспертиза. Пока нет информации, связана смерть с ДТП или нет. Наша организация полностью организовала похороны. Мы встретились с родственниками. Всё было оплачено до копейки нашей организацией. Всю необходимую помощь родственникам и для похорон мы организовали», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ООО «Сибникма» по безопасности дорожного движения Валерий Белкин.


Инцидент произошёл 24 декабря на площади Труда, когда пассажир автобуса № 16 лишился ноги после того, как выпал из салона. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы: они отнесли его в кафе «Подорожник» и вызвали скорую. В областном минздраве рассказывали, что после происшествия мужчина был в тяжёлом состоянии.


Компания-перевозчик «Сибникма», которая управляет частью автобусов на маршруте № 16, сняла с линии водителя, который наехал на пассажира.

Прочтений: 17544

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено