Скончался пассажир автобуса, оставшийся без ноги на площади Труда

В результате происшествия пострадавший потерял часть голени





Пассажир автобуса, которому 24 декабря оторвало ногу на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска, скончался.





Информацию об этом в редакцию НГС сообщил читатель.





«То, что он скончался, — это действительно. Это было 30 декабря. На сегодняшний день проводится гистология и судмедэкспертиза. Пока нет информации, связана смерть с ДТП или нет. Наша организация полностью организовала похороны. Мы встретились с родственниками. Всё было оплачено до копейки нашей организацией. Всю необходимую помощь родственникам и для похорон мы организовали», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ООО «Сибникма» по безопасности дорожного движения Валерий Белкин.





Инцидент произошёл 24 декабря на площади Труда, когда пассажир автобуса № 16 лишился ноги после того, как выпал из салона. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы: они отнесли его в кафе «Подорожник» и вызвали скорую. В областном минздраве рассказывали, что после происшествия мужчина был в тяжёлом состоянии.



