«Красный факел» выпустил уникальные открытки с актёрами и заработал 125 тысяч для детей-отказников
Помимо денег, собранных с сувениров, в общий фонд пошли доходы с двух концертов
Театр «Красный факел» собрал 125 тысяч рублей в фонд детей Дома ребёнка
«Благотворительная акция "Будьте добры!" появилась 9 лет назад, когда наша актриса Даша Емельянова родила ребёнка и увидела в роддоме судьбу отказника — как от ребёнка отказалась мама. Это её так взволновало, что она предложила под Новый год провести такую акцию. <…> Акция шла с 19 ноября и завершилась вот только что. Такую сумму — 125 тысяч рублей — мы собрали впервые. Обычно собирали по 50–70 тысяч. <…> Помимо этого, люди несли нам подгузники, игрушки, канцелярию. У неё (Дарьи Емельяновой. — Прим. ред.) вся гримёрка засыпана различными дарами», — рассказала Наталья Моисеева.
В итоговую сумму, по словам Моисеевой, вошла выручка от реализации билетов на два специальных концерта и продажи лимитированного тиража открыток с портретами актёров новосибирских театров. В театре напечатали 16 открыток тиражом по 50 штук каждая. Продавались уникальные сувениры за любые деньги, которые не жалко было отдать благотворителю, но не менее 100 рублей за открытку.
В этом году, как уточнили в «Красном факеле», к акции «Будь добрее!» присоединился и театр «Глобус», где собирали вещи для детей Ояшинского дома-интерната.
Традиционную акцию «Письма Деду Морозу» по сбору подарков для сирот провели в конце 2018 года и в благотворительном фонде «Солнечный город».
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Илья Калинин
Фото Виктора Дмитриева