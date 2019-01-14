«Красный факел» выпустил уникальные открытки с актёрами и заработал 125 тысяч для детей-отказников

Театр «Красный факел» собрал 125 тысяч рублей для детей-отказников из Дома ребёнка № 1





Театр «Красный факел» собрал 125 тысяч рублей в фонд детей Дома ребёнка № 1 , от которых отказались родители. О благотворительной акции, которая завершилась сегодня, сообщила пресс-секретарь театра Наталья Моисеева.







«Благотворительная акция "Будьте добры!" появилась 9 лет назад, когда наша актриса Даша Емельянова родила ребёнка и увидела в роддоме судьбу отказника — как от ребёнка отказалась мама. Это её так взволновало, что она предложила под Новый год провести такую акцию. <…> Акция шла с 19 ноября и завершилась вот только что. Такую сумму — 125 тысяч рублей — мы собрали впервые. Обычно собирали по 50–70 тысяч. <…> Помимо этого, люди несли нам подгузники, игрушки, канцелярию. У неё (Дарьи Емельяновой. — Прим. ред.) вся гримёрка засыпана различными дарами», — рассказала Наталья Моисеева.







Уникальные открытки с портретами новосибирских театральных актёров, изданные лимитированным тиражом





В итоговую сумму, по словам Моисеевой, вошла выручка от реализации билетов на два специальных концерта и продажи лимитированного тиража открыток с портретами актёров новосибирских театров. В театре напечатали 16 открыток тиражом по 50 штук каждая. Продавались уникальные сувениры за любые деньги, которые не жалко было отдать благотворителю, но не менее 100 рублей за открытку.







Деньги собирали не только с продажи открыток, но и со специальных мероприятий, которые прошли в театральном кафе «Красного факела»





В этом году, как уточнили в «Красном факеле», к акции «Будь добрее!» присоединился и театр «Глобус», где собирали вещи для детей Ояшинского дома-интерната.







Традиционную акцию «Письма Деду Морозу» по сбору подарков для сирот провели в конце 2018 года и в благотворительном фонде «Солнечный город».