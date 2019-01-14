Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Бердском шоссе — пострадал один человек

На шоссе столкнулись три автомобиля, перекрыв движение по двум полосам

Одна из женщин пожаловалась на боль в руке и вызвала скорую





Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска — одна из женщин пожаловалась на боль в руке и вызвала скорую.





Об аварии в редакцию НГС сообщил читатель Илья, уточнив, что авария произошла в 10:50 неподалёку от остановки «Звёздная».





«Я ехал сбоку, самого момента не видел, но слышал, как водитель начал ругаться матом, сигналил, а затем резко по тормозам. Скольжение и удар», — пояснил читатель.





Маршрутка № 35 врезалась в «Тойоту Крест», а та, в свою очередь, в грузовую «Газель». «Маршрутка была полная, 6 человек стоя [ехали]. Все целы, но одна женщина, ехавшая стоя, жаловалась на боль в руке. Она вызывала [скорую]», — рассказал читатель.











По его словам, в результате ДТП было перекрыто 2 полосы.





Как сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская, сперва столкнулись маршрутный автобус Peugeot Boxer и Toyota Cresta.





«Водитель <...> на маршрутном автобусе <...> в пути следования, напротив дома номер 138 [по улице Бердское шоссе], произошло столкновение с автомобилем Toyota Cresta. После чего автомобиль Toyota совершает столкновение с автомобилем "Газель".





В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Пежо". Диагноз уточняется», — прокомментировали в ГИБДД.



