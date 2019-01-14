Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Бердском шоссе — пострадал один человек
На шоссе столкнулись три автомобиля, перекрыв движение по двум полосам
Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска — одна из женщин пожаловалась на боль в руке и вызвала скорую.
Об аварии в редакцию НГС сообщил читатель Илья, уточнив, что авария произошла в 10:50 неподалёку от остановки «Звёздная».
«Я ехал сбоку, самого момента не видел, но слышал, как водитель начал ругаться матом, сигналил, а затем резко по тормозам. Скольжение и удар», — пояснил читатель.
Маршрутка
По его словам, в результате ДТП было перекрыто 2 полосы.
Как сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская, сперва столкнулись маршрутный автобус Peugeot Boxer и Toyota Cresta.
«Водитель <...> на маршрутном автобусе <...> в пути следования, напротив дома номер 138 [по улице Бердское шоссе], произошло столкновение с автомобилем Toyota Cresta. После чего автомобиль Toyota совершает столкновение с автомобилем "Газель".
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Пежо". Диагноз уточняется», — прокомментировали в ГИБДД.
В начале декабря под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и маршрутка
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Дмитрий Здорников
Фото читателя НГС Ильи