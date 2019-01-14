Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Бердском шоссе — пострадал один человек

На шоссе столкнулись три автомобиля, перекрыв движение по двум полосам

Одна из женщин пожаловалась на боль в руке и вызвала скорую
Одна из женщин пожаловалась на боль в руке и вызвала скорую


Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска — одна из женщин пожаловалась на боль в руке и вызвала скорую.


Об аварии в редакцию НГС сообщил читатель Илья, уточнив, что авария произошла в 10:50 неподалёку от остановки «Звёздная». 


«Я ехал сбоку, самого момента не видел, но слышал, как водитель начал ругаться матом, сигналил, а затем резко по тормозам. Скольжение и удар», — пояснил читатель.


Маршрутка № 35 врезалась в «Тойоту Крест», а та, в свою очередь, в грузовую «Газель». «Маршрутка была полная, 6 человек стоя [ехали]. Все целы, но одна женщина, ехавшая стоя, жаловалась на боль в руке. Она вызывала [скорую]», — рассказал читатель.



По его словам, в результате ДТП было перекрыто 2 полосы.


Как сообщила корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская, сперва столкнулись маршрутный автобус Peugeot Boxer и Toyota Cresta. 


«Водитель <...> на маршрутном автобусе <...> в пути следования, напротив дома номер 138 [по улице Бердское шоссе], произошло столкновение с автомобилем Toyota Cresta. После чего автомобиль Toyota совершает столкновение с автомобилем "Газель". 


В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Пежо". Диагноз уточняется», — прокомментировали в ГИБДД.


В начале декабря под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и маршрутка № 11 — в аварии пострадали четыре пассажирки маршрутки.

Прочтений: 5616

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено