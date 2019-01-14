В Новосибирской области заметили птиц, которые ходят по дну рек

Оляпки добывают корм на дне речек





В Новосибирской области заметили редкую птицу оляпку — чтобы понаблюдать за птицами, сотрудники института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Наталья и Олег Андреенковы ездили в Маслянинский район области.





Перед тем как отправиться наблюдать за редкими для области птицами, новосибирцам пришлось долго изучать карту, чтобы выяснить предположительные места обитания оляпки.





Как рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, оляпки очень редки в наших краях в силу того, что незамерзающие горные речки на нашей территории почти не встречаются.





«Оляпка — обитательница горных рек. Она гнездится в темных сырых местах, близко к воде. Может свить гнездо в береговом обрывчике, под мостом. Питается водяными беспозвоночными, за которыми ловко ныряет под воду. Под водой оляпка не плавает, а ходит. Для этого она приоткрывает крылья и использует их так, чтобы течение реки прижимало ее ко дну. Так она бегает по дну и летом и зимой. Но и на глубине оляпка не растеряется и будет ловко плавать у поверхности. Птицы для зимовки спускаются к низовьям рек», — рассказала корреспонденту НГС Елена Шнайдер.





По её словам, находка Натальи и Олега Андреенковых — первая документация зимовки оляпки в Новосибирской области. Летом орнитологи будут искать её в этих же краях на гнездовании.





«Оляпка давно числится в списке птиц нашей области, но вот подтверждённых и опубликованных данных по этому виду за последние 50 лет мы не нашли. В нашей области оляпки очень редки, потому что для них нет подходящих местообитаний — гористых участков с речками. Но уже на Салаире оляпка встречается. Большая часть Салаира — это Кемеровская область и Алтайский край, но небольшой его кусочек относится к нашей области. Там и нашлась наша оляпка», — добавила Елена Шнайдер.





Недавно горожане заметили в Новосибирске небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть несолёное сало.

