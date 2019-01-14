Кондуктора автобуса накажут за конфликт со школьницей без справки

Перевозчик заявил, что девочку никто не высаживал

Девятиклассницу не рассчитали, так как она забыла дома справку о том, что учится в школе
Девятиклассницу не рассчитали, так как она забыла дома справку о том, что учится в школе


Новосибирский перевозчик сообщил, что планирует лишить премии кондуктора автобуса № 13, которая не рассчитала школьницу в автобусе — девятиклассница забыла дома справку о том, что она учится в школе.


Сегодня об этом корреспонденту НГС сообщил перевозчик Вячеслав Кобенко, работающий на автобусном маршруте № 13. Он прислал в редакцию видео, снятое накануне в салоне автобуса.


«На видео я увидел главное: <...> не было никакого насилия, ничего. То, что там кто-то что-то говорил, ну, вот кондуктор говорит одно, девочка говорит другое. 


Кондуктор говорит, что "меня целый день оскорбляют, почему я должна всё это слушать, получать выговоры и угрозы увольнения. Нет справки — карта недействительна. Какие ещё ко мне вопросы могут быть?". Девочка вышла самостоятельно», — рассказал перевозчик.



Судя по видео, школьница и кондуктор обмениваются репликами, на что обращают внимание другие пассажиры, оглядываясь в их сторону. Вячеслав Кобенко не согласился с этими выводами, сославшись на то, что без звука нельзя судить, был ли диалог между кондуктором и школьницей. 


«То, что там кто-то оглядывается... Люди всегда оглядываются, когда едут. Видно, что она постояла у кондуктора и вышла сама, за руку не высаживали. Хорошо, что видео есть», — заметил Кобенко.


По его словам, водителю и кондуктору уже сделан выговор, но перевозчик не планирует на этом останавливаться. 


«Видно, что кондуктор напряжён. Я обсужу этот вопрос с матерью [школьницы] и <...> лишу её (кондуктора. — Прим. ред.) премии. 


Хотелось бы, чтобы меньше было таких происшествий. Но полностью исключить их нельзя. Когда каждый день перевозится миллион людей, хотя бы с одним что-то будет не так», — резюмировал предприниматель.


Минувшей осенью перепалка кондуктора с пассажиром привела к конфликту и в новосибирском троллейбусе № 13 — дело тоже закончилось лишением премии за нарушение должностной инструкции. В ходе конфликта экипаж троллейбуса не выпускал пассажиров из салона до приезда полиции.

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