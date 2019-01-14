Кондуктора автобуса накажут за конфликт со школьницей без справки
Перевозчик заявил, что девочку никто не высаживал
Новосибирский перевозчик сообщил, что планирует лишить премии кондуктора автобуса
Сегодня об этом корреспонденту НГС сообщил перевозчик Вячеслав Кобенко, работающий на автобусном маршруте
«На видео я увидел главное: <...> не было никакого насилия, ничего. То, что там кто-то что-то говорил, ну, вот кондуктор говорит одно, девочка говорит другое.
Кондуктор говорит, что "меня целый день оскорбляют, почему я должна всё это слушать, получать выговоры и угрозы увольнения. Нет справки — карта недействительна. Какие ещё ко мне вопросы могут быть?". Девочка вышла самостоятельно», — рассказал перевозчик.
Судя по видео, школьница и кондуктор обмениваются репликами, на что обращают внимание другие пассажиры, оглядываясь в их сторону. Вячеслав Кобенко не согласился с этими выводами, сославшись на то, что без звука нельзя судить, был ли диалог между кондуктором и школьницей.
«То, что там кто-то оглядывается... Люди всегда оглядываются, когда едут. Видно, что она постояла у кондуктора и вышла сама, за руку не высаживали. Хорошо, что видео есть», — заметил Кобенко.
По его словам, водителю и кондуктору уже сделан выговор, но перевозчик не планирует на этом останавливаться.
«Видно, что кондуктор напряжён. Я обсужу этот вопрос с матерью [школьницы] и <...> лишу её (кондуктора. — Прим. ред.) премии.
Хотелось бы, чтобы меньше было таких происшествий. Но полностью исключить их нельзя. Когда каждый день перевозится миллион людей, хотя бы с одним что-то будет не так», — резюмировал предприниматель.
Минувшей осенью перепалка кондуктора с пассажиром привела к конфликту и в новосибирском троллейбусе
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Дмитрий Здорников
Скриншот видео
Видео предоставлено Вячеславом Кобенко