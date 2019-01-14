Почти 30 домов останутся без тепла из-за ремонта теплотрассы на Ватутина
А дорогу сузят на 5 метров почти до конца месяца
С завтрашнего дня, 15 января, из-за ремонта на теплотрассе на улице Ватутина в левобережной части Новосибирска останутся без тепла и горячей воды 28 домов.
А уже сегодня, 14 января, ограничивается движение транспорта на участке Ватутина в районе домов
«Проезжая часть будет сужена на пять метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" работ по аварийному ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 28 января», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В пресс-службе СГК добавили, что под отключения попадают 28 жилых домов, 4 детских и одно лечебное учреждения и два нежилых объекта.
«Отключения от тепла и горячего водоснабжения завтра с 8 утра до 24 часов», — уточнили в СГК.
Cегодня, 14 января, в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы отключили от тепла и горячей воды 61 дом в районе улицы Революции.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова