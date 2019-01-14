Власти решили снести магазин в Ленинском районе

Владелец участка земли уверяет, что всё построено в рамках закона

Здание предназначалось для открытия в нём торгового центра, вот только построили его без разрешительной документации
Здание предназначалось для открытия в нём торгового центра, вот только построили его без разрешительной документации


Мэрия Новосибирска намерена снести здание будущего торгового центра в Ленинском районе.


Как сообщил корреспонденту НГС начальник юридического отдела администрации Ленинского района Леонид Капустин, требование о сносе здания торгового центра, построенного по адресу 2-я Станционная, 38/2, пришло из мэрии Новосибирска.


«У нас есть комиссия, связанная с самовольным строительством, вот на данной комиссии было принято решение. Нам поступили документы, принято решение о том, чтобы его (здание. — Прим. ред.) снести», — рассказал Леонид Капустин.


Сейчас, по словам Капустина, юридический отдел направил запросы с просьбой предоставить информацию, что именно нарушил застройщик. «Для того чтобы было понимание данного вопроса, мы направили запросы. Они должны нам подойти на этой неделе. После этого будет ясна вся картина», — объяснил Капустин.


Согласно данным начальника юротдела, участок земли принадлежит Андрею Паршукову. По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Паршуков является директором компании «Грей компани», которая занимается розничной торговлей скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах.


Сам Андрей Паршуков сообщил корреспонденту НГС, что впервые слышит о намерении мэрии снести построенный на его земельном участке торговый центр. 


«Ничего высказывать не буду. Конечно [будем защищать свои интересы]. Такой бред, если честно. Зачем это надо? Я не хочу даже комментировать, всё [построено] в рамках закона», — сказал Паршуков.

 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, когда было принято решение о сносе здания и на каких основаниях.


В 2016 году мэрия Новосибирска пыталась через суд добиться сноса торгового центра «Быстромолл» в Академгородке — Арбитражный суд Новосибирской области признал здание самовольной постройкой, но отказал мэрии в его сносе.

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