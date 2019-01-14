Строить можно: суд отменил запрет мэрии на строительство бизнес-центра у лицея на Советской
Кроме того, суд обязал власти вернуть застройщику 3 тысячи рублей
Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным решение мэрии о приостановке строительства 8-этажного делового центра вблизи лицея
Информация об этом содержится в решении арбитражного суда, опубликованном в базе «Электронное правосудие».
«Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "АльянсСтрой" к мэру города Новосибирска Анатолию Локтю; мэрии города Новосибирска <...> арбитражный суд решил:
требования удовлетворить. Признать недействительным распоряжение от 19.10.2018
Кроме того, суд постановил взыскать с мэрии Новосибирска государственную пошлину в размере 3 тысяч рублей, чтобы погасить расходы «АльянсСтроя» по госпошлине. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.
О приостановке строительства на участке около лицея
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, попросив уточнить, намерена ли мэрия обжаловать решение арбитражного суда.
Учредитель и директор компании-застройщика ООО «АльянсСтрой» Андрей Кунгурцев сказал, что предоставит комментарий по решению суда позже.
Ранее Кунгурцев рассказывал, что возле лицея
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлены читателями НГС