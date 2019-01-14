В Новосибирске закрывается последний магазин сети недорогих спортивных товаров

Последний магазин сети пока работает в «Сибирском Молле»

В «Чемпионе» уже довольно пустынно 
В «Чемпионе» уже довольно пустынно 


Магазин сети «Чемпион» в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» прекращает работу — это был единственный объект «Чемпиона» в Новосибирске.


Супермаркет спортивных товаров «Чемпион» в «Сибирском Молле» должен прекратить работу до 26 января, сообщили корреспонденту НГС в самом магазине. Сейчас здесь идёт распродажа товарных остатков.


«Может, и раньше закроемся, если товар кончится», — сказал сотрудник магазина, указав на частично пустые полки.


Даже там, где ещё остался товар, полки и вешалки расставлены довольно свободно
Даже там, где ещё остался товар, полки и вешалки расставлены довольно свободно


В торговом зале «Чемпиона» уже полностью освобождена от торгового оборудования и товаров как минимум треть помещения. Некоторых групп товаров уже практически не осталось. Например, корреспондент НГС не нашел ни одного взрослого велосипеда — только несколько детских и один подростковый.


Оставшиеся товары продаются со скидками. Так, цены на зимние кроссовки начинаются от 999 рублей, оставшиеся пуховики стоят 5–7 тысяч рублей, комплект термобелья стоит 499 рублей. При этом днём в понедельник, 14 января, покупателей в магазине было немного.


Многие товары продаются со скидкой около 50%
Многие товары продаются со скидкой около 50%


Сеть «Чемпион» пришла на новосибирский рынок в 2011 году, открыв свой первый магазин именно в «Сибирском Молле», а затем — в ТЦ «Сан Сити» (второй магазин закрыт несколько лет назад. — Прим. ред.). «Чемпион» известен как спортивный дискаунтер. Значительная часть его ассортимента изготовлена по заказу «Чемпиона» под собственным брендом компании. Сейчас на сайте компании есть информация о 22 магазинах в разных регионах от Красноярска до Москвы.


«Чемпион» проработал в «Сибирском Молле» больше 7 лет
«Чемпион» проработал в «Сибирском Молле» больше 7 лет


Спортивные магазины в последнее время переживают сложные времена. Так, в прошлом году сеть Adidas начала закрывать свои магазины в Новосибирске. Также перестал работать большой магазин сети Intersport в ТРЦ «Аура».

Прочтений: 11653

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено