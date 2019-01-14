В Новосибирске закрывается последний магазин сети недорогих спортивных товаров

В «Чемпионе» уже довольно пустынно





Магазин сети «Чемпион» в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл» прекращает работу — это был единственный объект «Чемпиона» в Новосибирске.







Супермаркет спортивных товаров «Чемпион» в «Сибирском Молле» должен прекратить работу до 26 января, сообщили корреспонденту НГС в самом магазине. Сейчас здесь идёт распродажа товарных остатков.







«Может, и раньше закроемся, если товар кончится», — сказал сотрудник магазина, указав на частично пустые полки.







Даже там, где ещё остался товар, полки и вешалки расставлены довольно свободно





В торговом зале «Чемпиона» уже полностью освобождена от торгового оборудования и товаров как минимум треть помещения. Некоторых групп товаров уже практически не осталось. Например, корреспондент НГС не нашел ни одного взрослого велосипеда — только несколько детских и один подростковый.







Оставшиеся товары продаются со скидками. Так, цены на зимние кроссовки начинаются от 999 рублей, оставшиеся пуховики стоят 5–7 тысяч рублей, комплект термобелья стоит 499 рублей. При этом днём в понедельник, 14 января, покупателей в магазине было немного.







Многие товары продаются со скидкой около 50%





Сеть «Чемпион» пришла на новосибирский рынок в 2011 году, открыв свой первый магазин именно в «Сибирском Молле», а затем — в ТЦ «Сан Сити» (второй магазин закрыт несколько лет назад. — Прим. ред.). «Чемпион» известен как спортивный дискаунтер. Значительная часть его ассортимента изготовлена по заказу «Чемпиона» под собственным брендом компании. Сейчас на сайте компании есть информация о 22 магазинах в разных регионах от Красноярска до Москвы.







«Чемпион» проработал в «Сибирском Молле» больше 7 лет





Спортивные магазины в последнее время переживают сложные времена. Так, в прошлом году сеть Adidas начала закрывать свои магазины в Новосибирске. Также перестал работать большой магазин сети Intersport в ТРЦ «Аура».

