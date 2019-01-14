В Новосибирск возвращаются сильные снегопады
Снег будет идти два дня, а затем снова похолодает
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в город вернутся снегопады.
«У нас меняется характер атмосферной ситуации, в связи с тем, что область высокого атмосферного давления постепенно разрушается. И в ближайшие дни предполагается вместо устойчивой области высокого атмосферного давления чередование систем пониженного и повышенного атмосферного давления, то есть циклонических и антициклонических систем.
Поэтому погода будет более неустойчивая с чередованием периодов с осадками, метелями и безосадочными периодами»,
— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В частности, завтра и послезавтра — 15 и 16 января — синоптики ждут в Новосибирской области возобновление снегопадов с метелями и порывистым ветром до 14–18 м/с.
Ночью будет до –9...–15 градусов мороза, местами до –23 градусов. Температура в дневные часы составят от –2 …–7 градусов до –7…–12 градусов.
«17-го [января] мы ждём вторжение области высокого атмосферного давления, оно сформируется над районами Поволжья и Южного Урала, и поэтому произойдёт прекращение осадков и небольшое понижение температуры», — добавил Ренад Ягудин.
Ночью будет до –13…–18 градусов, местами до –26 градусов, а днём ожидается до –11…–16 градусов. Ветер в этот день ослабнет.
При этом, по данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 15 января в Новосибирске будет –7...–9 градусов, 16 января ожидается –8...–10 градусов, а 17 января температура опустится до –11...–13 градусов.
На прошлой неделе НГС рассказывал о прогнозе погоды, которая ждёт Новосибирск на Крещение.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой