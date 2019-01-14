В Новосибирск возвращаются сильные снегопады

Снег будет идти два дня, а затем снова похолодает

Завтра, 15 января, в Новосибирске днём будет –7...–9 градусов
Завтра, 15 января, в Новосибирске днём будет –7...–9 градусов


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — в город вернутся снегопады.


«У нас меняется характер атмосферной ситуации, в связи с тем, что область высокого атмосферного давления постепенно разрушается. И в ближайшие дни предполагается вместо устойчивой области высокого атмосферного давления чередование систем пониженного и повышенного атмосферного давления, то есть циклонических и антициклонических систем. 


Поэтому погода будет более неустойчивая с чередованием периодов с осадками, метелями и безосадочными периодами», 


— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В частности, завтра и послезавтра — 15 и 16 января — синоптики ждут в Новосибирской области возобновление снегопадов с метелями и порывистым ветром до 14–18 м/с.


Ночью будет до –9...–15 градусов мороза, местами до –23 градусов. Температура в дневные часы составят от –2 …–7 градусов до –7…–12 градусов.


«17-го [января] мы ждём вторжение области высокого атмосферного давления, оно сформируется над районами Поволжья и Южного Урала, и поэтому произойдёт прекращение осадков и небольшое понижение температуры», — добавил Ренад Ягудин.


Ночью будет до –13…–18 градусов, местами до –26 градусов, а днём ожидается до –11…–16 градусов. Ветер в этот день ослабнет.


При этом, по данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, днём 15 января в Новосибирске будет –7...–9 градусов, 16 января ожидается –8...–10 градусов, а 17 января температура опустится до –11...–13 градусов.


На прошлой неделе НГС рассказывал о прогнозе погоды, которая ждёт Новосибирск на Крещение.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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